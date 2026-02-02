Sonne im Westen, Regen und Schnee im Süden Österreichs

Während von Vorarlberg bis Niederösterreich oft die Sonne scheint, trübt es sich im Süden ein. In Kärnten setzt am Nachmittag Regen ein, im Gebirge schneit es.

Am Dienstag zeigt sich von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich ein freundlicher und oft sonniger Wettercharakter. Nördlich der Donau, im Osten und Süden bleibt der Himmel hingegen wolkenverhangen, so die Prognose der GeoSphere Austria. Am Nachmittag breitet sich Regen vor allem auf Kärnten aus, Schnee fällt oberhalb von rund 1200 m. „Auch in Osttirol und im Osten sind ein paar Regenschauer oder Schneeflocken möglich“, so weiter. Der Wind weht mäßig bis lebhaft aus Ost bis Süd, im Gebirge föhnig. Nachmittagstemperaturen je nach Sonne, Wolken und Nebel liegen bei minus 1 bis plus 9 Grad.

Am Berg: Schneefallgrenze steigt

Über dem Großteil des Berglands wechseln dichte Wolken und kurze sonnige Phasen, im Westen wird es ab Vormittag durchwegs sonnig. In den Föhnschneisen erreicht der Südwind um die Mittagszeit bis zu 90 km/h, so die Wetterexperten der GeoSphere Austria. Am Nachmittag trübt es sich von Süden her wieder ein und in den Lienzer Dolomiten, Karawanken, Gurktaler Alpen und Koralpe beginnt leichter Schneefall. Die Schneefallgrenze steigt im Tagesverlauf auf rund 1400 m. In 2000 m liegen die Temperaturen zu Mittag zwischen minus 4 und plus 2 Grad, in 3000 m zwischen minus 7 und minus 3 Grad.