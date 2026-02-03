Rätsel um Verletzten bei Hotelausfahrt: Mann lag am Boden

Zu einem rätselhaften Ereignis kam es gestern Abend in Sölden. Ein Mann fuhr rückwärts aus einer Hotelausfahrt. Als der Rückfahrsensor ertönte, hielt er an, stieg aus und entdeckte einen am Boden liegenden Verletzten.

Gestern Abend musste ein Mann mit Kopfverletzungen nach Innsbruck ins Krankenhaus geflogen werden.

Gestern Abend musste ein Mann mit Kopfverletzungen nach Innsbruck ins Krankenhaus geflogen werden.

Am gestrigen Montag, dem 2. Februar 2026, lenkte ein 21-jähriger Österreicher gegen 21.35 Uhr ein Firmenauto und fuhr in Schrittgeschwindigkeit rückwärts aus der Tiefgarage eines Beherbergungsbetriebes in Sölden. Als er um eine Rechtskurve der Garagenausfahrt fuhr, ertönte nach seinen Angaben plötzlich der Rückfahrsensor.

Verletzter war kaum ansprechbar

„Der Mann hielt das Fahrzeug an und konnte am Boden liegend einen 24-jährigen Deutschen feststellen, der leicht bekleidet unmittelbar nach der Ausfahrt mit einer offensichtlichen Kopfverletzung am Boden lag“, so die Polizei. Der Verletzte war kaum ansprechbar und daher setzte der Österreicher einen Notruf ab und verbrachte den Mann in den Beherbergungsbetrieb.

Hubschraubereinsatz

Der Deutsche aus dem Landkreis Neu-Ulm wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Notarzthubschrauber „RK 2“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen. „Ob es zu einem Anprall zwischen dem PKW und dem Fußgänger kam, ist Gegenstand von Ermittlungen“, so die Beamten weiter. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.

Update: 24-Jähriger aus angrenzendem Gebäude gestürzt

Wie die Polizei in einem Update nun mitteilt, dürfte der 24-Jährige gegen 21.20 Uhr aus unbekannten Gründen aus dem angrenzenden Gebäude knapp sechs Meter tief auf die asphaltierte Garagenausfahrt gestürzt sein. Wenig später fuhr der Autofahrer rückwärts aus der Tiefgarage hinaus und es soll zum Kontakt zwischen dem Fahrzeug und dem am Boden liegenden Mann gekommen sein. Weitere Erhebungen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 15:37 Uhr aktualisiert