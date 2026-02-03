Gasthaus in Flammen: Autofahrer entdeckt Dachstuhlbrand zufällig

In der Nacht auf Dienstag ist es in Sulzberg-Thal zu einem Dachstuhlbrand gekommen. Ein leerstehendes Gasthaus stand in Flammen, die L6 musste gesperrt werden. Entdeckt wurde das Feuer zufällig von einem Autofahrer.

Kurz nach Mitternacht kam es am Dienstag, dem 3. Februar 2026, in Sulzberg-Thal (Vorarlberg) zu einem Dachstuhlbrand im ehemaligen Gasthaus Taube. Aus bislang unbekannter Ursache brach das Feuer im Dachbereich des unbewohnten Gebäudes aus und wurde zufällig von einem vorbeifahrenden Autofahrer entdeckt, der umgehend den Notruf absetzte. Innerhalb kurzer Zeit rückten sieben Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden mit rund 150 Einsatzkräften an, unterstützt von zwei Rettungswagen sowie einem Notarztfahrzeug. Der Brand konnte gelöscht werden, verletzt wurde niemand. Während der Löscharbeiten musste die L6 für den gesamten Verkehr gesperrt werden, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Vorarlberg abschließend.