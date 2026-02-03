Grippewelle rollt weiter: Zahlen zeigen Anstieg bei diesen Krankheiten

Obwohl der erste Gipfel der Grippewelle vorbei ist, bleibt die Virusaktivität in Österreich hoch. Wo es einen Anstieg gibt und wie die Zahlen generell aussehen, erfährst du hier.

„Obwohl der erste Gipfel der diesjährigen Grippewelle überschritten wurde, bleibt die Influenzavirusaktivität in Österreich weiterhin hoch. Die aktuellen Zahlen weisen einen leichten Anstieg bei den grippalen Infekten auf“, heißt es von Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse.

Grippaler Infekt oder Influenza?

Ein grippaler Infekt ist definiert als eine milde Erkrankung der oberen Atemwege, die sich durch Husten, Schnupfen und Halsschmerzen äußert, so der Chefarzt. Eine echte Grippe (Influenza) sei demgegenüber eine schwerwiegende Virusinfektion, die plötzliche Symptome wie hohes Fieber, starke Gliederschmerzen und extreme Erschöpfung verursacht und auch schwerwiegendere Komplikationen nach sich ziehen kann.

Das rät der Chefarzt

„Die effektivste Maßnahme zum Schutz vor einer Grippeinfektion ist die Impfung“, so Krauter und teilt mit, dass man bereits im Herbst zur Grippeimpfung für die nächste Grippesaison gehen solle. „Darüber hinaus wird empfohlen, auf eine regelmäßige Händehygiene zu achten und engen Kontakt zu Infizierten zu vermeiden. Ein gesunder Lebensstil, der sich durch ausreichende Bewegung an der frischen Luft, eine gesunde Ernährung und den Verzicht auf Alkohol und Nikotin sowie ausreichend Schlaf auszeichnet, ist die beste Unterstützung für das Immunsystem“, heißt vom Chefarzt abschließend.

Das zeigen die Zahlen

Im Vergleich zur Vorwoche, in der die Zahlen der grippalen Infekte österreichweit bei 70.321 lagen, sind sie jetzt in der Kalenderwoche fünf bei rund 74.457 Fällen. Letzte Woche gab es rund 4.470 Influenza-Fälle und diese Woche 4.140. Vergangene Woche gab es 924 Covid-Fälle und diese Woche rund 872. Insgesamt gab es in der Vorwoche 260.691 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen in Österreich und in der Kalenderwoche fünf gibt es 271.124 Meldungen. Im Vergleich zum Jahr 2025 gab es um diese Zeit 115.356 Fälle von grippalen Infekten und insgesamt 331.276 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen.

©ÖGK Ein Blick auf die aktuellen Zahlen der ÖGK.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 08:01 Uhr aktualisiert