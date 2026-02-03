Tausende Österreicher bekommen ab Februar mehr Geld

Einige Verhandlungen rund um Kollektivverträge in Österreich sind aktuell noch am Laufen, so manche ist aber bereits abgeschlossen. Mehrere tausend Österreicher bekommen im Februar mehr Geld, wir haben den Überblick.

So profitieren etwa in der Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie (vormals Mineralölindustrie) etwa 4.500 Beschäftigte von einem neuen Kollektivvertrag. Mit 1. Februar 2026 gibt es für sie eine Erhöhung von 3,2 Prozent der monatlichen Ist-Bezüge und der KV-Mindestbezüge. Zusätzlich bekommen die Arbeitnehmer auch eine Einmalzahlung in der Höhe von 400 Euro brutto, die alternativ aber auch in Form einer Freizeitoption von einem Tag in Anspruch genommen werden kann. Seitens der Gewerkschaft PRO-GE heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten, dass die Frist für diese Entscheidung bis 13. März läuft. Entscheidet man sich für die 400 Euro, erfolgt die Auszahlung „im Abrechnungsmonat September“.

Mehr Gehalt für Mitarbeiter bei Elektrizitätsunternehmen

Ebenfalls von einer Einmalzahlung und mehr Gehalt ab Februar werden die Mitarbeiter in den Elektrizitätsunternehmen profitieren. „Hier steigen die IST-Gehälter sowie Mindestgehälter um 2,8 Prozent, zusätzlich erfolgt eine Einmalzahlung von 400 Euro“, erklären die zuständigen Gewerkschaften GPA und PRO-GE. Die 400 Euro werden mit der Juliabrechnung ausbezahlt und kann bei Bedarf auch in zwei Freizeittage stattdessen umgewandelt werden.

Mitarbeiter der Fruchtsaftindustrie bekommen ab Februar mehr Geld

Und auch in der Fruchtsaftindustrie wurde ein Abschluss geschafft. Die Angestellten können sich dabei über 2,85 Prozent höhere Kollektivvertrags-Löhne und Lehrlingsentgelte freuen. Weiters bleibt die Euromäßige Überzahlung bei jenen Personen, die unter dem KV-Lohn liegen aufrecht. Der neue Mindestlohn liegt damit bei 2.220,72 Euro brutto im Monat.

In welchen Branchen es mit Februar 2026 mehr Geld in Österreich gibt: Energierohstoff- und Kraftstoffindustrie (vormals Mineralölindustrie) : plus 3,2 Prozent; zusätzlich 400 Euro Einmalzahlung, alternativ ein zusätzlicher freier Tag

: plus 3,2 Prozent; zusätzlich 400 Euro Einmalzahlung, alternativ ein zusätzlicher freier Tag Elektrizitätsunternehmen : plus 2,8 Prozent; zusätzlich 400 Euro Einmalzahlung, alternativ zwei zusätzliche freie Tage

: plus 2,8 Prozent; zusätzlich 400 Euro Einmalzahlung, alternativ zwei zusätzliche freie Tage Fruchtsaftindustrie: plus 2,85 Prozent auf KV-Löhne, euromäßige Überzahlung bleibt aufrecht; neuer Mindestlohn: 2.220,72 Euro brutto

IT-Branche hat bereits fünf Verhandlungsrunden hinter sich

In einigen Branchen wird aktuell aber gleichzeitig auch noch um einen neuen Kollektivvertrag gerungen – und das teilweise schon seit Wochen. So etwa in der IT-Branche, wo man bisher bereits fünf Verhandlungsrunden hatte. Auch in der Werbung und Marktkommunikation Wien (bisher vier Verhandlungsrunden) sowie in der außeruniversitären Forschung (bislang drei Verhandlungsrunden) ist man noch zu keinem Ergebnis gekommen, weiß man seitens der GPA gegenüber 5 Minuten. Ebenfalls gerungen wird noch in der Gewürzindustrie, wo am 9. Februar ein weiterer Verhandlungstermin anberaumt ist.

Handelsarbeiter, Tourismus, OÖ Ordensspitäler ringen um neuen KV

Bei der Gewerkschaft vida verhandelt man derzeit für Handelsarbeiter, die oberösterreichischen Ordensspitäler und den Tourismus. Insgesamt bangen hier knapp 340.000 Beschäftigte in Österreich um einen neuen Kollektivvertrag. Bei den Handelsarbeitern haben die Beschäftigten mittlerweile das Letztangebot vorliegen. Dieses besagt eine Lohnerhöhung von 2,55 Prozent und Nachbesserungen bei den Zulagen, die Betroffenen können bis Mitte Februar abstimmen und haben das letzte Wort. In die fünfte Runde geht es für die 10.000 Beschäftigten der Ordensspitäler in Oberösterreich am 4. Februar, Mitte Jänner hat es hier groß angelegte Streiks gegeben. Im Tourismus starten die Verhandlungen am Donnerstag, 5. Februar. Die vida möchte sich „für die Beschäftigten und mehr Fairness in der Branche einsetzen“, erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten.