Messerattacke auf Ehefrau: Einvernahmen noch nicht möglich
Eine Schreckenstat hat sich in Kottingbrunn (Bezirk Baden, Niederösterreich) Montagnachmittag ereignet. Ein Mann soll seiner Frau Stichwunden im Bauchbereich zugefügt haben. Die Ermittlungen laufen.
Nach der Messerattacke eines 66-Jährigen auf seine gleichaltrige Ehefrau am Montagnachmittag in Kottingbrunn (Bezirk Baden) laufen Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Mordes. Der Mann ist nach Angaben von Erich Habitzl, Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, festgenommen worden. Er befand sich ebenso wie das Opfer weiterhin in einem Krankenhaus. Einvernahmen der Ehepartner sind noch nicht möglich gewesen.
Auch Mann weist Verletzungen im Bauchbereich auf
Laut Habitzl wurden der Frau Stichwunden im Bauchbereich zugefügt. Tatwaffe war nach Polizeiangaben vom Montag ein Messer. Der Beschuldigte soll nach der Attacke auf seine Partnerin versucht haben, sich selbst zu töten. Er weist dem Sprecher der Staatsanwaltschaft zufolge ebenfalls Verletzungen im Bauchbereich auf. Ein U-Haft-Antrag gegen den 66-Jährigen war am Dienstag noch nicht gestellt. Der Mann soll die Tat in E-Mails an verschiedene Stellen angekündigt haben. Die Ermittlungen zum Motiv dauerten an. (APA/red, 3.2.26)
Hilfe rund um die Uhr:
Solltest du selbst das Gefühl haben, dass du Hilfe benötigst, kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge unter 142. Die Telefonseelsorge bietet ein kostenloses, vertrauliches und an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr erreichbares Beratungsangebot – ein offenes Ohr, Entlastung und Unterstützung für alle Anrufenden, unabhängig von deren Alter, Geschlecht, Religion und sozialer Herkunft.