Österreich-Premiere: Roboter half bei Herz-OP

Wie die Stadt Wien nun bekannt gibt, hat es kurz vor Weihnachten in der Klinik Floridsdorf eine medizinische Besonderheit gegeben. Erstmals in Österreich wurde für eine Herz-OP ein da Vinci-Roboter der neuen Generation eingesetzt.

Ein Wiener Akutpatient wurde dabei im Rahmen einer roboterassistierten Bypassoperation von Herzchirurg Bernhard Winkler und seinem Team erfolgreich versorgt. „Eine Meisterleistung der Zusammenarbeit sämtlicher Berufsgruppen“, weiß die Stadt Wien. Ein Jahr lang hat sich der Chirurg darauf vorbereitet und unter anderem Ausbildungen in New York, Belgien und England absolviert.

Patient hat seit seiner Kindheit Diabetes Typ I

Der 67-jährige Patient, der seit seiner Kindheit an Diabetes Typ I leidet, konnte so mittels einer Herz-Bypass-Operation versorgt werden. Wegen seiner Zuckerkrankheit hatte er eine Verengung des Hauptstammes der linken Herzkranzarterie, womit nicht genug Blut durch diese geflossen ist. Das Problem: Auf Dauer sei die ausreichende Versorgung des Herzens mit Blut und Sauerstoff nicht gegeben. Daher brauchte er einen Bypass – also eine Umleitung an der Engstelle vorbei.

Chirurg steht nicht mehr am Tisch sondern bedient Roboter

Normalerweise wird das bei geöffnetem Brustkorb gemacht, was zu Schmerzen, geringerer Mobilität, längeren Krankenhausaufenthalten und erhöhten Raten von Wundinfekten führen kann. Durch den OP-Roboter können die Instrumente über kleine Öffnungen eingeführt werden, der Chirurg steht dabei nicht mehr am OP-Tisch sondern bedient eine Konsole und hat das Bild am Bildschirm. Der Vorteil dabei ist, dass OP-Roboter einen größeren Bewegungsradius haben und auch an sonst schwer zu erreichende Stellen kommen, womit präzise und gewebeschonende Eingriffe möglich sind. Winkler erklärt: „So konnte unser Patient rasch mobilisiert werden und die Klinik bereits wenige Tage nach dem Eingriff in sehr gutem Allgemeinzustand verlassen. Nicht einmal Schmerzmedikamente benötigte er.“

Technologie „zukunftsweisend für Herzchirurgie“

Auch die Wiedereingliederung in den Alltag soll so schneller vonstatten gehen. Die Technologie gilt international als „zukunftsweisend für die Herzchirurgie“. In der Klinik Floridsdorf möchte man das schonende Verfahren künftig bei Bypassoperationen regelmäßig einsetzen. Der Roboter ist übrigens bereits seit 2024 in der Klinik Floridsdorf. Bisher hat er sich aber auf die Allgemeinchirurgie, die Gynäkologie und die Thoraxchirurgie beschränkt.