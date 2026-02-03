„Augenblicke voller Liebe, Abschied, Schmerz“: Wunscherfüller sprachlos

Es war keine Wunscherfüllung wie jede andere. Der Verein "-Rollende Engel-" rückte aus, weil eine Frau zum Begräbnis ihres Mannes wollte. Sie selbst liegt nach einem Brand, bei dem er verstorben ist, auf der Intensivstation.

„Manche Einsätze lassen uns sprachlos zurück. Nicht, weil es nichts zu sagen gäbe – sondern weil Worte kaum ausreichen.“ Mit diesen Worten startet ein Facebook-Posting des Vereins „-Rollende Engel-„. Thema war eine Wunscherfüllung im Osten Österreichs, eine 58-jährige Frau wollte bei der Beerdigung ihres Mannes dabei sein. Viel zu früh ist dieser nach einem tragischen Wohnungsbrand verstorben, die 58-Jährige selbst wurde schwer verletzt und liegt auf der Intensivstation. Wie aber soll das unter diesen Umständen möglich sein?

„Wir zögerten keine Sekunde“

Deshalb haben sich in dieser ausweglos scheinenden Situation die Angehörigen an den Verein „-Rollende Engel-“ gewandt. „Wir zögerten keine Sekunde. Mit größter Sorgfalt, medizinischer Begleitung und unendlichem Respekt durften wir diesen letzten Wunsch erfüllen“, erklären die Wunscherfüller. Es lasse sich kaum beschreiben, was man daraufhin in diesen Momenten erlebt habe: „Es waren Augenblicke voller Liebe, Abschied, Schmerz – und tiefer Menschlichkeit.“

Über den Verein „-Rollende Engel-“ Der private Verein erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase kostenlos ihren letzten Wunsch. Wie und wann werden letzte Wünsche vom Verein „-Rollende Engel-“ erfüllt? Voraussetzungen: wenn Wünsche aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr selbst erfüllbar sind

wenn man Unterstützung benötigt, weil der Patient bettlägerig ist

wenn medizinische und/oder pflegerische Betreuung benötigt wird Sollten diese Voraussetzungen zutreffen, kann man hier online das Wunschanfrageformular ausfüllen

Wunscherfüllern waren 19 Stunden lang unterwegs

Die ehrenamtlichen Wunscherfüller haben sich dafür von ihrer Arbeit Urlaub genommen und um 4 Uhr in der Früh schon die Reise, die sie über 1.100 Kilometer führen sollte, gemacht. „19 Stunden waren sie unterwegs und dies alles mit größter Menschlichkeit“. Den Wunscherfüllern sei es jedenfalls „besonders nah“ gegangen, weiß man in dem Posting abschließend.