Zimmerbrand in Linzer Einfamilienhaus – Flammen schlagen aus Fenstern

Flammen im ersten Stock, dichter Rauch und ein Dachstuhl in Gefahr: Am Montagabend kam es in Linz zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus. Die Bewohner konnten sich noch rechtzeitig retten.

Am Montagabend, dem 2. Feburar 2026, kam es in Linz (Oberösterreich) zu einem Brand in einem Einfamilienhaus. Betroffen war ein Zimmer im ersten Obergeschoss. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war die Lage bereits ernst: Aus den Fenstern schlugen offene Flammen, der Brand hatte sich rasch entwickelt.

Bewohner retten sich selbst

Noch bevor die Feuerwehr eintraf, konnten sich die Bewohner selbst in Sicherheit bringen. Verletzt wurde nach bisherigen Informationen niemand. Für die Einsatzkräfte bedeutete das dennoch keine Entwarnung, denn die hohe Hitze stellte eine große Gefahr für das gesamte Gebäude dar. Durch die starke Brandintensität griff das Feuer auf Teile des Dachstuhls über. Die Feuerwehr reagierte umgehend und setzte mehrere Löschleitungen ein. So gelang es, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen und Schlimmeres zu verhindern.

Ausbreitung verhindert

Eine weitere Ausbreitung auf andere Gebäudeteile konnte erfolgreich verhindert werden. „Aufgrund der hohen Brandintensität griff das Feuer auf Teile des Dachstuhls über, konnte jedoch mit mehreren Löschleitungen rasch unter Kontrolle gebracht werden. Eine weitere Ausbreitung auf andere Gebäudeteile wurde verhindert“, so die Berufsfeuerwehr Linz abschließend.