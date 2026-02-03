Alkolenkerin mit drei Kindern im Auto prallte gegen Steinmauer

Schockmoment am Montagabend im Bezirk Rohrbach: In Altenfelden verunglückte eine alkoholisierte Autolenkerin mit drei minderjährigen Kindern im Wagen. Alle Insassen klagten nach dem Unfall über Schmerzen.

Auf der L585 in Altenfelden prallte eine alkoholisierte Lenkerin mit ihrem Pkw gegen eine Steinmauer. Drei Kinder saßen zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank.

Auf der L585 in Altenfelden prallte eine alkoholisierte Lenkerin mit ihrem Pkw gegen eine Steinmauer. Drei Kinder saßen zum Unfallzeitpunkt auf der Rückbank.

Der Unfall passierte am Montag, dem 2. Februar 2026, gegen 17.16 Uhr auf der L585 im Gemeindegebiet von Altenfelden (Bezirk Rohrbach, Oberösterreich). Eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Rohrbach war mit ihrem Wagen unterwegs, als sie plötzlich rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto prallte gegen eine Steinmauer und kam dort zum Stillstand.

Drei Kinder auf der Rückbank

Besonders brisant: Auf der Rücksitzbank saßen drei minderjährige Kinder. Dabei handelte es sich um das eigene Kind der Lenkerin sowie um zwei Kinder von Bekannten im Alter von acht und neun Jahren. Alle drei Kinder klagten nach dem Unfall über Schmerzen. Auch die 47-Jährige selbst erlitt leichte Verletzungen.

Alkotest deutlich positiv

Ein Alkomattest brachte wenig später ein klares Ergebnis. Die Lenkerin war alkoholisiert. Der Test verlief mit 1,96 Promille positiv. Zu dem Vorfall heißt es von offizieller Seite: „Der Führerschein wurde sowohl analog als auch digital abgenommen.“ Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 14:32 Uhr aktualisiert