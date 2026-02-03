NS-Eklat beim Faschingsball: Ku-Klux-Klan-Gewänder und Hitlergrüße?

Für Wirbel sorgten Kostüme auf einem Salzburger Faschingsball. Mehrere Besucher sollen dort offenbar die typischen Roben und Kapuzen des Ku-Klux-Klans getragen haben. Doch das war noch nicht alles...

Bei einem Faschingsball in Pöham im Pongau soll es am vergangenen Wochenende zu mehreren mutmaßlich rechtsextremen und NS-verherrlichenden Vorfällen gekommen sein. Darüber berichteten die Salzburger Nachrichten am Dienstag. Mehrere Besucher der Veranstaltung sollen mit Ku-Klux-Klan-Kostümen, mutmaßlichen NS-Codes sowie mit einem Hitlergruß aufgetreten sein. Die Vorfälle rücken das Thema Rechtsextremismus erneut in den Mittelpunkt der Landespolitik. Letztes Jahr gab es auch so einen Fall in Kärnten, mehr dazu hier: Weiße Roben schockieren: Kostümskandal bei Kärntner Faschingsumzug?

Security verwies Besucher aus Saal

Es soll sich um 12 bis 15 Personen gehandelt haben, die Kutten und Kapuzen anhatten – diese Verkleidung ist vom Ku-Klux-Klan bekannt. Die Security entfernte Gruppe aus dem Festsaal. Weitere Besucher sollen in orangefarbenen Gefangenenkostümen mit aufgeklebter Aufschrift „SS88“ getragen haben. Dies steht für die NS-Schutzstaffel. Ebenso berichten mehrere Besucher, dass ein Besucher den Hitlergruß betätigt haben soll. Teilweise seien die Identitäten der Beteiligten bekannt, heißt es weiter.

Im Salzburger Landtag:

Die Aktuelle Stunde im Salzburger Landtag, befasst sich mit den steigenden rechtsextremen Tendenzen in Salzburg. Wie in einer Presseaussendung des Landes Salzburg mitgeteilt wurde, wurde die Sitzung von den Grünen unter dem Titel „Rechtsextremismus in Salzburg steigt – was tut die Landesregierung?“ eingebracht. Hintergrund sind unter anderem Vorfälle wie jene bei Faschingsveranstaltungen, bei denen mutmaßlich rechtsradikale Symbolik gezeigt wurde.

Politik sieht Handlungsbedarf

In der Presseaussendung betonte die ÖVP ihre generelle Ablehnung extremistischer Strömungen. Klubobmann-Stellvertreterin Martina Jöbstl erklärte laut Presseaussendung: „Die ÖVP als Partei der bürgerlichen Mitte spricht sich klar gegen jede Form des Extremismus aus, sei es Rechts-, Linksextremismus oder islamistischer Extremismus.“ Neben sicherheitspolitischen Maßnahmen setzt die Partei demnach auch auf Prävention und Bildungsarbeit. Auch die FPÖ spricht sich für ein konsequentes Vorgehen gegen Extremismus aus. Klubobmann Andreas Schöppl erklärte, man stehe für „Nulltoleranz gegenüber Extremismus mit konsequenter Strafverfolgung, Prävention, Deradikalisierung und Schutzmaßnahmen“. Gleichzeitig warnte er vor einer einseitigen politischen Betrachtung des Themas.

Warnung vor zunehmender Radikalisierung

Die SPÖ sieht laut Presseaussendung eine zunehmende Gefahr durch extremistische Entwicklungen. Klubvorsitzender Max Maurer betonte, Rechtsextremismus stelle eine Bedrohung für Demokratie und Freiheit dar und müsse ernst genommen werden. Er verwies darauf, dass Radikalisierung schrittweise entstehe und klare Grenzen notwendig seien. Von Seiten der KPÖ Plus wurde vor einer Ausweitung rechtsextremer Einflüsse gewarnt. Klubobfrau Natalie Hangöbl erklärte, nicht nur offen neonazistische Strömungen seien problematisch, sondern auch deren Einfluss auf politische und gesellschaftliche Strukturen.

Grüne sehen alarmierende Entwicklung

Die Grünen stellten die Vorfälle rund um den Faschingsball besonders in den Fokus. Klubobfrau Martina Berthold verwies laut PA auf konkrete Beispiele für rechtsextreme Erscheinungen im Bundesland. Wörtlich erklärte sie: „Wenn Menschen öffentlich in Ku-Klux-Klan-Gewändern und mit NS-Symbolik auftreten, […] dann müssen alle Alarmglocken schrillen.“ Sie forderte eine klare Distanzierung von rechtsextremen Gruppierungen durch politische Verantwortungsträger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.02.2026 um 16:55 Uhr aktualisiert