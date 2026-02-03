Kontrollblick zu Skischülern wurde Skilehrer (28) zum Verhängnis

Als ein Kind seiner Gruppe auf seine Schier auffuhr, blickte sich ein niederländischer Schilehrer kurz um und stürzte dabei schwer in eine Rinne.

Am Dienstag, 3. Februar 2026, gegen 10 Uhr fuhr ein 28-jähriger, niederländischer Skilehrer im Schigebiet Spieljoch in Fügenberg mit einer Kinderschigruppe auf der Talabfahrt. „Als ein Kind aus der Skigruppe auf die Schier des 28-Jährigen auffuhr, drehte sich der Mann um, um zu schauen, ob das Kind gestürzt war“, so die Tiroler Polizei. „Dabei geriet der Niederländer über den Pistenrand und stürzte in eine schneearme Rinne“. Bei dem Unfall zog sich der Mann eine schwere Verletzung zu. Er wurde von der Pistenrettung erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen.