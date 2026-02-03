Kein Sozialbetrug im Kloster: Staatsanwaltschaft beendet Verfahren

Aufatmen im Kloster Goldenstein: Der Verdacht auf schweren Diebstahl und Sozialleistungsbetrug rund um die Unterbringung von Ordensfrauen hat sich nicht bestätigt.

Im Fall der drei Nonnen aus dem Kloster Goldenstein war im Herbst 2025 bekannt geworden, dass für zwei der Ordensfrauen Sozialhilfe für die Unterbringung in einem Pflegeheim beantragt worden war. Das Land Salzburg forderte später rund 64.000 Euro zurück, zudem leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen mutmaßlichen Sozialleistungsbetrugs und schweren Diebstahls ein. Mehr dazu im hier: Kloster muss jetzt 64.000 Euro Sozialhilfe für Nonnen zurückzahlen.

Ermittlungen eingestellt

Nun gibt es eine rechtliche Entscheidung: Die Staatsanwaltschaft Salzburg hat die Ermittlungen eingestellt. Wie Kathpress unter Berufung auf die APA am Dienstag berichtet, konnte dem Ordensoberen kein vorsätzliches betrügerisches Verhalten nachgewiesen werden. Auch der Verdacht eines Diebstahls im Zusammenhang mit einem Geldbetrag, den eine der Nonnen geerbt haben soll, bestätigte sich nicht.