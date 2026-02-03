Trotz Reanimation: 62-Jährige stirbt bei Frontalunfall in Peuerbach

Auf der Söldener Gemeindestraße kam es am Dienstag, dem 3. Februar, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Auto. Eine 62-jährige Frau starb trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle.

Für die 62-Jährige kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch am Unfallort.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag gegen 12.15 Uhr. Ein 45-jähriger Mann aus dem Bezirk Grieskirchen war mit einem Kleintransporter auf der Söldener Gemeindestraße von Waizenkirchen kommend in Richtung Peuerbach unterwegs. Zur selben Zeit lenkte eine 62-jährige Frau, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen, ihr Auto in die Gegenrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf der Gemeindestraße zu einem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Großeinsatz von Rettung und Notarzthubschrauber

Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Die 62-jährige Lenkerin erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste von den Rettungssanitätern des Roten Kreuzes noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Kurz darauf traf auch der Notarzthubschrauber Christophorus 10 (C10) am Unfallort ein. Trotz rascher Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Ersthelfer, Rettungskräfte und Notarzt verstarb die Frau noch an der Unfallstelle.

Straße für 1,5 Stunden gesperrt

Die Söldener Gemeindestraße war während der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen für rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.