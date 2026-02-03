Vergewaltiger reist nach sieben Jahren Haft heim

Er beging mehrfache schwere Straftaten und saß sieben Jahre hinter Gittern. Nun bestätigte das Innenministerium die Abschiebung eines verurteilten Afghanen nach Kabul.

Ein wegen mehrerer schwerer Straftaten verurteilter Mann hat Österreich nach sieben Jahren Haft verlassen. Wie die Kronen Zeitung berichtete, nutzte der 30-jährige afghanische Staatsbürger die Möglichkeit einer sogenannten eigenständigen kontrollierten Ausreise und wurde nach Verbüßung eines Teils seiner Haftstrafe außer Landes gebracht.

Einreise- und Aufenthaltsverbot für Österreich

Der Mann war laut Krone unter anderem wegen Vergewaltigung, versuchter Vergewaltigung, schwerer Körperverletzung und gefährlicher Drohung verurteilt worden. Gegen ihn besteht dem Bericht zufolge ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für Österreich. Das Innenministerium bestätigte gegenüber dem Medium, dass der Mann nach seiner Entlassung nach Kabul ausgeflogen wurde.