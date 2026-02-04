Dreijähriger zu Tode gequält: Eltern wegen Mordes vor Gericht in Tirol

Ein besonders erschütternder Fall kommt am Montag vor das Landesgericht Innsbruck: Zwei 27-jährige Eltern müssen sich wegen Mordes an ihrem dreijährigen Sohn verantworten, der infolge schwerer Unterernährung starb.

Das Landesgericht Innsbruck muss sich kommenden Montag mit einem besonders erschreckenden Fall beschäftigen. Die Eltern eines dreijährigen Buben, der im Mai 2024 im Tiroler Bezirk Kufstein infolge massiver Unterernährung gestorben war, müssen sich wegen Mordes, Quälens und Freiheitsentziehung verantworten. Die beiden 27-Jährigen räumten die Tat nach ihrer Festnahme ein, gegen die Mutter wurde zudem ein Unterbringungsantrag in ein forensisch-therapeutisches Zentrum gestellt.

Drei Gutachten, kein Zeuge: Geschworenengericht vor Entscheidung

Das Geschworenengericht unter dem Vorsitz von Richter Andreas Mair wird sich im Laufe des Tages mit drei Gutachten befassen: Zwei gerichtsmedizinische Sachverständige werden im Schwurgerichtssaal sprechen, zudem wird die bekannte Gerichtspsychiaterin Adelheid Kastner ihre Expertise einbringen. Zeugen wurden dagegen nicht geladen, sagte Gerichtssprecherin Birgit Fink im Vorfeld zur APA. Mit einem möglichen Ausschluss der Öffentlichkeit wurde indes nicht gerechnet. Der Prozess wurde ganztägig anberaumt, ein Urteil dürfte Montagabend fallen. Den beiden Angeklagten drohen im Falle einer Verurteilung lebenslange Haft.

Eltern wähnten „Dämon“ in Buben

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft Innsbruck wurde den Eltern des toten Buben zwar eine Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen attestiert. Sie sollen bei den Taten, die sich über mehrere Monate zugetragen haben sollen, jedoch zurechnungsfähig gewesen sein. In Einvernahmen gab die Mutter etwa an, dass in ihrem Kind ein „Dämon“ wohne. Gemeinsam mit dem Vater – der nach seiner Festnahme Reue zeigte – soll sie schließlich seinen Tod bewusst herbeigeführt haben. Der angebliche „Dämon“ wurde von den beiden demnach für die schwierige finanzielle Lebenssituation verantwortlich gemacht.

Anklage: Eltern quälten Kind und sperrten es stundenlang ein

Dem Kleinkind sollen von seinen Eltern grausamste seelische und körperliche Misshandlungen zugefügt worden sein: Sie sollen ihn laut Anklagebehörde „vom übrigen Familienleben isoliert und wegsperrt, ihn vollkommen entmenschlicht, erniedrigt und verängstigt“ haben. „Sie haben ihn mit einem Kochlöffel geschlagen, ihn an Händen und Füßen mit Kabelbindern gefesselt und ihm dabei teilweise auch die Augen verbunden. Sie haben ihn auch zusätzlich an den Armaturen des Waschbeckens im WC angebunden und bei völliger Dunkelheit über Stunden eingesperrt“, hieß es seitens der Staatsanwaltschaft unter anderem.

Chats und Videos: Eltern dokumentierten Qualen des Kindes

Ihnen sei es demnach darauf angekommen, den Sohn möglichst qualvoll zu Tode zu bringen. Die Eltern sollen die Taten in Chats besprochen und mit Fotos und Videos dokumentiert haben. Die Beschuldigten bestärkten sich laut Anklage gegenseitig darin, dass der Bub „vernichtet werden“ solle. Damit die Eltern des angeklagten Vaters keinen Verdacht schöpften, hatte dieser sie mit den verbliebenen drei Schwestern, darunter eine Zwillingsschwester des Getöteten, weiterhin besucht. Auf Nachfrage nach dem Verbleib des Enkelsohns seien den Großeltern Ausreden aufgetischt worden.

Vater verständigte nach Tod des Buben die Polizei

Der Dreijährige wurde schließlich am 19. Mai 2024 tot in seinem Bett entdeckt und der Vater verständigte die Polizei. Er starb an den Folgen seiner schweren Unterernährung mit Flüssigkeitsmangel. Vor seinem Tod wog das Kind bei einer Körperlänge von 94 Zentimetern lediglich sieben Kilogramm. Dabei handle es sich nicht einmal um die Hälfte des zu erwartenden Gewichts eines Buben im entsprechenden Alter, hieß es. Seine Geschwister wiesen keine Mangelerscheinungen auf, sie wurden nach der Festnahme ihrer Eltern bei Pflegefamilien untergebracht. (APA/red. 4.2.2026)