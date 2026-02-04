Käse-Rückruf ausgeweitet, betrifft mehr Produkte als gedacht
Ursprünglich war nur eine Charge eines Produkts betroffen, nun wird auch eine zweite Sorte des selben Käses und einige weitere Chargen zurückgerufen. Betroffen ist der "Mauri Taleggio Bontaleggio DOP".
Wegen einer möglichen Bakterienbelastung hat die Firma „Interfood Lebensmittelgroßhandel“ bereits vor knapp zwei Wochen eine Charge des italienischen Käses „Mauri Taleggio Bontaleggio DOP 200g“ zurückgerufen. Der Artikel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum vom 27. Jänner 2026 sei möglicherweise mit Listerien belastet und solle „keinesfalls mehr verzehrt werden“ hat es damals geheißen. Nun werden vom selben Produzenten noch einige weitere Chargen zurückgerufen. Zusätzlich ist jetzt neben der 200g-Version auch jener Käse mit zwei Kilogramm betroffen. In der folgenden Infobox findet ihr die betroffenen Produkte und Chargen aufgelistet.
Diese Käsesorten werden nun zurückgerufen:
Zurückgerufene Mindesthaltbarkeitsdaten des Mauri Taleggio Bontaleggio DOP 200g:
- 10. Februar 2026
- 15. Februar 2026
- 20. Februar 2026
Zurückgerufene Mindesthaltbarkeitsdaten des Mauri Taleggio Bontaleggio DOP 2kg:
- 10. Februar 2026
- 15. Februar 2026
- 22. Februar 2026
- 3. März 2026
Käse-Rückruf: Betroffene Produkte können zurückgebracht werden
Auch in diesem Fall warnt man vor einer Listerien-Belastung und erklärt den Verbrauchern, dass das Produkt „keinesfalls mehr verzehrt“ werden soll. „Verbraucher können die betroffene Charge des Produktes in den jeweiligen Verkaufsstätten zurückbringen. Andere Chargen desselben Produktes und andere Produkte des Produzenten sind von diesem Rückruf nicht betroffen“, heißte es seitens „Interfood Lebensmittelgroßhandel“ abschließend.
Was sind Listerien?
Bei Listerien handelt es sich um stäbchenförmige Bakterien. Sie sind Erreger der Listeriose, einer seltenen, hauptsächlich durch Lebensmittel übertragenen Erkrankung. Während der Herstellung können vor allem aus pasteurisierter Milch hergestellte Produkte wie Schmier- oder Weichkäse kontaminiert werden. Schwere Erkrankungen betreffen vor allem immungeschwächte Menschen, ältere Personen und Schwangere. Die Krankheit äußert sich durch starkes Fieber, Übelkeit, heftige Kopfschmerzen, Erbrechen. Es kann auch zu Hirn- bzw. Hirnhautentzündung oder einer Blutvergiftung in der Folge kommen. Bei Schwangeren besteht die Gefahr einer Infektion des ungeborenen Kindes.
Quelle: AGES