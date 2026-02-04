Wohnhausbrand in Bad Hall: Bewohnerin vom Balkon gerettet

Am Dienstag, dem 3. Februar 2026, gegen 13.20 Uhr wurde eine Polizeistreife von der Landesleitzentrale zu einem Wohnhausbrand im Ortsgebiet von Bad Hall (Oberösterreich) beordert. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Situation ernst. Aus dem gesamten Gebäude drang starke Rauchentwicklung.

Frau auf Balkon entdeckt

In dem stark verrauchten Haus befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine 45-jährige Bewohnerin. Sie hatte sich auf den Balkon im Erdgeschoss gerettet. Die Feuerwehr sicherte die Frau aus dem Gefahrenbereich. Anschließend wurde sie von der Rettung erstversorgt. Weitere Personen waren nicht in Gefahr. Vor Ort stellte sich heraus, dass sich zum Zeitpunkt des Brandes nur die 45-Jährige im Wohnhaus befand. Alle weiteren Bewohner waren nicht zuhause. Die Frau wurde zur weiteren Abklärung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht. Über ihren genauen Gesundheitszustand wurde nichts bekanntgegeben.

Ursache noch unklar

Warum es zu dem Brand gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest. „Die genaue Brandursache ist derzeit noch unbekannt“, teilte die Landespolizeidirektion Oberösterreich abschließend mit.