Jänner-Inflation auf 2 Prozent „abgestürzt“: Das ist der Grund

Nach fast vier Prozent im Dezember jetzt zwei Prozent im Jänner. Die Inflation ist in Österreich vom einen auf den anderen Monat regelrecht abgestürzt. Wir erklären, woran das liegt.

Nachdem die Inflation im Dezember 2025 noch bei 3,8 Prozent gelegen ist, liegt sie im Jänner 2026 – also nur einen Monat später – bei zwei Prozent. Das geht nun aus einer Schnellschätzung der „Statistik Austria“ hervor. „Ausschlaggebend für die im Vergleich zu 2025 niedrigere Teuerung war das Ende des Basiseffektes bei Strom und Preisrückgänge bei Energie generell“, so die Experten. Im Vorjahr hat das Ende der Strompreisbremse (die es mit Jahresanfang 2025 nicht mehr gab) und damit höhere Strompreise oft für eine hohe Inflation gesorgt. Das Preisniveau sinkt im Vergleich zu Dezember voraussichtlich um 0,7 Prozent.

Weshalb die Inflation in Österreich „abgestürzt“ ist

Mit den zwei Prozent „sinkt die Teuerung in Österreich nach den hohen Inflationsraten des Jahres 2025 wieder auf Werte der zweiten Jahreshälfte 2024“, weiß Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria. Dabei dämpfte vor allem der Preisrückgang von 4,9 Prozent im Bereich Energie die Inflationsrate um 1,2 Prozentpunkte im Vergleich zum Vormonat. Gründe dafür eben das Ende des Basiseffekts der ausgelaufenen Strompreisbremse, die im Jänner 2026 gesenkte Energieabgabe und der reduzierte Erneuerbaren-Förderbeitrag.

Was im Vergleich zum Jänner 2025 teurer geworden ist

Im Vergleich zum Vorjahresjänner haben sich Industriegüter jedoch minimal um 0,8 Prozent und Dienstleistungen um 3,8 Prozent verteuert. Aber: „2025 hatten Teuerungsraten bei Dienstleistungen deutlich über vier Prozent betragen, weshalb ihr Einfluss auf die Gesamtinflation entsprechend höher war als aktuell“, erklärt die Statistik Austria. Ebenfalls teurer im Vergleich zum Vorjahresjänner wurden Nahrungsmittel, Tabak und Alkohol (plus 2,7 Prozent) – auch hier war der Anstieg aber „weniger stark als zuvor“.

Marterbauer: „Inflationsrate bestärkt unseren Kurs“

Für Finanzminister Markus Marterbauer und Vizekanzler Andreas Babler stellt die Schnellschätzung der Jänner-Inflation ein „höchst erfreuliches“ Ergebnis dar. Seit zehn Monaten würde man intensiv daran arbeiten, mit gezielten Preiseingriffen das Leben der Menschen leistbarer zu machen. „Die Inflationsrate von zwei Prozent bestärkt nun unseren Kurs. In den Bereichen, die das Leben der Menschen unmittelbar betreffen, also Energie, Mieten und Lebensmittel, haben gezielte Maßnahmen und der Druck der Politik Wirkung gezeigt“, so Marterbauer.

©Parlamentsdirektion/ Johannes Zinner | Vizekanzler Andreas Babler und… © Parlamentsdirektion/ Thomas Topf | …Finanzminister Markus Marterbauer sind „höchst erfreut“ vom Inflationsergebnis im Jänner.

Welche Maßnahmen im Laufe des Jahres noch kommen

Spürbare Erleichterung würden etwa die Mietpreisbremse, die Preisdämpfung beim Strom oder die Senkung der Elektrizitätsabgabe würden der Bevölkerung nun spürbare Erleichterung bringen. Und: „Mit der Senkung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Lebensmittel und den Preissenkungen teilstaatlicher Energieanbieter wird es im Laufe des Jahres noch weitere Entlastungen geben“, weiß Marterbauer abschließend.

Stocker: „Kein Zufall, sondern Ergebnis konsequenter Arbeit“

Von einer „echten Trendumkehr“ spricht auch Bundeskanzler Christian Stocker. „Die Teuerung verliert nicht nur an Dynamik, sie ist wieder in einem Bereich angekommen, der Verlässlichkeit schafft und den Menschen im Alltag spürbare Entlastung bringt“, so der Kanzler weiter. Das Erreichen des Zwei-Prozent-Inflationsziels sei dabei „kein Zufall, sondern das Ergebnis klarer Entscheidungen, treffsicherer Entlastungsmaßnahmen und konsequenter Arbeit“.

©Parlamentsdirektion/Arman Rastegar Bundeskanzler Christian Stocker spricht von einer „echten Trendumkehr“.

Wirtschaftsminister sieht „keinen Grund nachzulassen“

Auch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht „Grund zum Optimismus, aber keinen Grund nachzulassen“. Das Tempo wolle man weiter hoch halten und gemeinsam am Aufschwung arbeiten. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl weiß außerdem, dass vor allem der Energiebereich ausschlaggebend für den Jänner-Inflationswert sei. Diesen habe man „in den letzten Monaten intensiv bearbeitet“. Und: „Die deutlich gesunkene Inflationsrate im Jänner zeigt, dass die zahlreichen Maßnahmen der Bundesregierung im Kampf gegen die Teuerung nun ihre Wirkung entfalten.“

©Parlamentsdirektion/Johannes Zinner | Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer möchte das Tempo weiter hoch halten. ©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf | Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl kennt den Grund für die deutlich gesunkene Inflation.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 10:17 Uhr aktualisiert