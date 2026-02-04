„Ich bekomme eh nix“ – dann hat junge Frau plötzlich 1.000 Euro mehr

Der Steuerausgleich steht vor der Tür und die Arbeiterkammer (AK) Salzburg berichtet von einem Erfolgsfall. Eine junge Frau dachte, sie würde "eh nix" bekommen, lässt sich beraten und plötzlich sind es doch 1.000 Euro.

Die junge Salzburgerin hat wie viele Studenten neben ihrem Studium gearbeitet. Schon bald wurde aus dem geringfügigen Job mehr, seit mittlerweile eineinhalb Jahren arbeitet sie nun schon Vollzeit, da in ihrem Studium nur mehr Prüfungen und die Masterarbeit fehlt. Der Steuerausgleich war für sie nicht viel mehr als ein Hintergrundgeräusch, weil sie sich immer dachte: „Ich bekomme ja eh nix.“

AK-Steuerausgleichs-Aktion zahlt sich für junge Frau voll aus

Doch ein Posting der AK-Aktion „Steuerlöscher“ hat ihre Neugier geweckt und dann hat sie es doch versucht. Und siehe da: Das zahlte sich mehr als aus. Bei ihr konnten nämlich zahlreiche Werbekosten abgesetzt werden. Darunter ein Teil der Handy- und Internetkosten, der Laptop, Fachbücher, Schreibmaterialien und Kopierpapier. Selbst ihr vierwöchiges Pflichtpraktikum in Bischofshofen brachte ihr Kilometergeld und Taggelder ein. Und so summierten sich ihre Kosten auf 3.461 Euro, wovon sie immerhin noch 1.038,30 Euro vom Finanzamt zurückbekommen hat, so die Arbeiterkammer auf Facebook.

Alles, was du über den Steuerausgleich jetzt wissen musst

Wenn ihr den Steuerausgleich schon machen wollt, müsst ihr aktuell auf jeden Fall noch drauf schauen, dass alle Jahreslohnzettel bereits implementiert sind. Der Arbeitgeber hat nämlich bis Ende Februar dafür Zeit. Sicher seid ihr also, wenn ihr den Steuerausgleich „erst“ ab 1. März macht. Das wichtigste über den Steuerausgleich dieses Jahr kannst du auch hier nachlesen: Geld zurück im neuen Jahr: Was du beim Steuerausgleich beachten solltest. Wenn ihr nicht direkt zur AK gehen wollt, um euch helfen zu lassen, gibt es auch ein Video der Experten, mit dem ihr zu einem guten Ergebnis kommen könnt.