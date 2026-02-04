Gastrobetrieb pleite: Pizzeria in Vorarlberg in Insolvenz geschlittert

Die Betreiber einer Pizzeria sind in Feldkirch (Vorarlberg) in die Pleite geschlittert. Auf Gläubigerantrag wurde über das Vermögen ein Konkursverfahren eröffnet, berichtet nun der Kreditschutzverband von 1870 (KSV1870).

Die „Belmondo“-Gastwirtschafts GmbH, Betreiber einer Pizzeria in der Nofler Straße 29 in Feldkirch (Vorarlberg), ist insolvent, das Konkurserfahren am zuständigen Landesgericht wurde gestartet, heißt es nun in einer Aussendung des KSV1870. Von der Pleite sind fünf Dienstnehmer betroffen, die Höhe der Verbindlichkeiten beträgt demnach rund 20.000 Euro.

Masseverwalter soll jetzt für Klarheit sorgen

Ansonsten ist allerdings noch recht viel unklar. So ist etwa nicht sicher, wie viele Gläubiger betroffen sind, auch über die Aktiva ist derzeit nichts bekannt. Ebenfalls unbekannt sind die Gründe des nunmehrigen Vermögensverfalls. Diese und alle weiteren verfahrensrelevanten Details will der KSV1870 nun aber „in Zusammenarbeit mit dem Masseverwalter“ erheben. Dieser hat unter anderem auch über eine mögliche Unternehmensfortführung kurzfristig zu entscheiden.