Tiroler (16) in eigener Wohnung von Jugendbande überfallen

Mehrere Jugendliche sollen bereits am 26. Jänner 2026 gegen 21.30 Uhr einen 16-Jährigen in dessen Wohnung in Innsbruck mit einem Klappmesser bedroht und ihn zur Herausgabe von Geld und Drogen genötigt haben.

Wie die Polizei nun berichtet, hätten die Beschuldigten, die teils maskiert waren, ihre Drohung durch Schläge gegen den Kopf und Oberkörper des Opfers unterstrichen. Da sie weder Geld noch Drogen bekamen, haben sie dem 16-Jährigen Gewand und dessen Personalausweis gestohlen. Der Jugendliche wurde bei dem Vorfall leicht verletzt.

Polizei nimmt vier Verdächtige fest

Noch in der selben Nacht, am 27. Jänner gegen 1.50 Uhr, konnte im Zuge der Fahndung ein 17-jähriger Türke am Innsbrucker Hauptbahnhof festgenommen werden. Er hatte die geraubten Gegenstände bei sich. Vom Landeskriminalamt Tirol konnten eine 14-jährige Serbin, eine 17-jährige Österreicherin und ein 17-jähriger Kroate als potentielle Mittäter identifiziert und ebenfalls im Laufe des 27. Jänner festgenommen werden. Die beiden Jugendlichen wurden noch am 28. Jänner aus der Haft entlassen, die beiden männlichen Beschuldigten wurden in die Justizanstalt eingeliefert.