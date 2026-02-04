Drogenring flog auf: Zwei Männer in Oberösterreich in Haft

Großer Schlag gegen den Drogenhandel in Oberösterreich: Nach monatelangen Ermittlungen wurden zwei Männer aus den Bezirken Ried und Grieskirchen festgenommen. Sichergestellt wurden Kokain, Cannabis und Bargeld.

Monatelang haben die Ermittler des Koordinierten Kriminaldienstes (KKD) gearbeitet, nun liegt das Ergebnis auf dem Tisch. Beamte des Bezirkspolizeikommandos Ried konnten einem 24-Jährigen aus dem Bezirk Ried einen umfangreichen und gewinnbringenden Handel mit Suchtgift nachweisen. Die Ermittlungen erfolgten unter Leitung der Staatsanwaltschaft Ried. Unterstützt wurden die Beamten dabei von den KKD-Einheiten aus Schärding sowie Grieskirchen-Eferding. Auch im Bezirk Grieskirchen spielte der Fall eine zentrale Rolle.

Hausdurchsuchungen in Ried und Wels

Am 9. April 2025 schlugen die Ermittler zu. Beamte des KKD Ried führten, unterstützt von der Polizeiinspektion Aurolzmünster, eine gerichtlich bewilligte Hausdurchsuchung an der Wohnadresse des Beschuldigten durch. Der 24-Jährige war zuvor bereits im Zuge von Ermittlungen des KKD Grieskirchen in Erscheinung getreten. Parallel dazu wurde auch eine Wohnung in Wels durchsucht, die laut Polizei teilweise aus Erlösen des Suchtgifthandels finanziert worden war.

Kokain, Cannabis und weitere Beweise sichergestellt

Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten Bargeld, teilweise verkaufsfertig abgepacktes Kokain sowie Cannabiskraut sicher. Zusätzlich wurden weitere Beweismittel, gestohlene Verkehrstafeln und verbotene Symbole nach dem Verbotsgesetz gefunden. Der 24-Jährige, der bereits einschlägig vorbestraft ist, wurde noch während der Durchsuchung festgenommen. Besonders brisant: Ein Teil der Taten soll während seiner offenen Bewährungsphase begangen worden sein.

Große Mengen und zahlreiche Abnehmer

Laut Ermittlungen soll der Mann von Anfang 2023 bis zum Tag vor seiner Festnahme rund 1,2 bis 1,4 Kilogramm Kokain sowie Cannabiskraut erworben haben. Nach der Beimengung von Streckmitteln soll er mit rund 2,1 Kilogramm Kokain und etwa 4,4 Kilogramm Cannabiskraut gehandelt haben. Insgesamt konnten 15 Abnehmer ausgeforscht und einvernommen werden. Als mutmaßlicher Lieferant des Kokains wurde ein 23-jähriger türkischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Grieskirchen identifiziert und festgenommen. Der 24-Jährige wurde in die Justizanstalt Ried eingeliefert, der 23-Jährige in die Justizanstalt Wels, so die Landespolizeidirektion Oberösterreich.