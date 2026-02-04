Mehr Geld ab April: Gehälter von tausenden Beschäftigten steigen

Drei intensive, aber konstruktive Verhandlungsrunden lang hat es gedauert, ehe Dienstagabend, am 3. Februar 2026, klar war: Tausende Beschäftigte im karitativen Bereich bekommen ab April mehr Geld.

Die Verhandler der Gewerkschaften GPA und vida sowie des Vereins karitativer Arbeitgeber haben sich auf einen neuen Kollektivvertrag für 2026 und 2027 geeinigt. Es konnte dabei ein Kompromiss erzielt werden, der vor allem im Rahmenrecht Verbesserungen bringt, freuen sich die Gewerkschaften in einer Aussendung. Der neue Kollektivvertrag gilt österreichweit übrigens für mehr als 40 gemeinnützige Organisationen, die in der Pflege, im Bereich der Arbeit mit Menschen mit Behinderung, in der Arbeit mit obdachlosen und armutsbetroffenen Menschen oder im Bildungsbereich tätig sind.

So sieht das Verhandlungsergebnis aus

Das Ergebnis bringt mit 1. April 2026 nun ein Plus von 2,6 Prozent auf KV-Gehälter, Zulagen und Zuschläge. Erhöht werden dabei lediglich die KV-Gehälter und -Löhne, nicht die Überzahlungen, erklärt man seitens der Gewerkschaften gegenüber 5 Minuten. Wie viele der rund 17.000 Beschäftigten das betrifft, konnte man nicht sagen. Mit 1. Jänner 2027 sollen dann jedenfalls die Gehälter um mindestens 2,3 Prozent steigen, was man auch von der Inflation abhängig gemacht hat. Der Pflegebonus in der Höhe von 135,50 Euro brutto pro Vollzeitmonat wurde für zwei Jahre befristet fortgeschrieben, zudem hat man eben auch einige rahmenrechtliche Verbesserungen bereits mit 1. Jänner 2026 fixiert.

Was sich rahmenrechtlich alles verbessert

So profitieren Eltern, die für Kinder mit Behinderung eine erhöhte Familienbeihilfe beziehen, von einer zusätzlichen Woche Pflegefreistellung. Außerdem werden die Zeiten des Präsenzdienstes bei Neuantritten als Vordienstzeiten angerechnet und Lehrlinge erhalten im Rahmen von Lehre mit Matura fünf Tage bezahlte Freistellung. Ab 2027 wird auch eine neue Gehaltsstufe eingeführt. Beschäftigte, die schon sehr lange im Einsatz und im Dienst sind, sollen dadurch in den Genuss eines zusätzlichen Biennalsprungs kommen.

Caritas-Vizepräsident spricht von „verantwortungsvollem Abschluss“

„In einem für die gesamte Soziallandschaft besonders herausfordernden Jahr ist es gelungen, gemeinsam einen verantwortungsvollen Abschluss zu erreichen. Trotz massivem finanziellen Druck durch politische Sparmaßnahmen konnten wir für mehr als 17.000 Beschäftigte in den unterschiedlichsten Organisationen in ganz Österreich einen beidseitigen Kompromiss erzielen“, so Alexander Bodmann, Vizepräsident der Caritas Österreich, der für die Arbeitgeber-Seite am Verhandlungstisch saß.

Gewerkschaften: „Harter, aber realistischer Kompromiss“

GPA-Verhandlerin Eva Scherz meint: „Der Abschluss ist vor dem Hintergrund knapper öffentlicher Mittel ein harter, aber realistischer Kompromiss. Umso wichtiger ist es, dass es gelungen ist, im Rahmenrecht konkrete Verbesserungen für die Beschäftigten durchzusetzen.“ Auch Michaela Guglberger, Verhandlerin der Gewerkschaft vida, freut sich über die neue Lohn- und Gehaltsstufe ab dem 18. Berufsjahr und die zusätzliche Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung.

Gehälter in mehreren Branchen steigen mit Februar

Übrigens: Ab Februar steigen gleich in mehreren Branchen für tausende Österreicher und Arbeitnehmer hierzulande die Gehälter und Löhne an. Heißt konkret: Mit Ende des Monats bekommen einige Menschen mehr Geld aufs Konto als noch im Jänner. Wen das betrifft und wo aktuell noch verhandelt wird, erfahrt ihr hier: Tausende Österreicher bekommen ab Februar mehr Geld.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.02.2026 um 13:28 Uhr aktualisiert