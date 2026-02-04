Kleiner Bub (6) schwer krank: „Er hat keinen Krebs, aber…“

"Ein Kind wartet auf ein Wunder", schreibt der Verein Geben für Leben in einer herzzerreißenden Botschaft. Ein erst sechs Jahre alter Bub aus Tirol ist nämlich schwer krank und braucht dringend Hilfe.

„Farouk ist sechs Jahre alt. Ein kleiner Bub aus Tirol mit großen Augen, einem leisen Lächeln und einem Herzen voller Hoffnung.“ So beschreibt den Bub der Verein Geben für Leben, der regelmäßig nach Stammzellspendern sucht und diese dann auch organisiert. Der Sechsjährige liebt außerdem Fußball, mag Tiere, ist schüchtern und brav und möchte „so gern einfach nur ein Kind sein“. Doch eine schwere Blutkrankheit bestimmt sein Leben.

Für Farouk zählt jede Minute

„Farouk hat keinen Krebs, aber er braucht genau wie viele krebskranke Kinder eine Stammzellspende, um zu überleben“, weiß man beim Verein Geben für Leben. Er hat nämlich Thalassämie, eine genetisch bedingte Störung der Hämoglobinbildung. Fakt ist: Für ihn zählt jede Minute, ohne gesunde Stammzellen gibt es für den Bub „keine Zukunft, keine unbeschwerten Tage, kein freies Spielen im Hof“.

Kleine Schwester leidet mit: „Sie braucht ihren großen Bruder“

Und mit ihm leidet auch seine Familie – darunter seine kleine, erst drei Jahre alte Schwester Mila. Sie schaut zu ihm auf und versteht noch nicht so ganz, warum er so oft so kämpfen muss. „Sie braucht ihren großen Bruder“, so der Verein. Und helfen kann dabei fast jeder. Wenn du zwischen 16 und 45 Jahre alt bist, kann man sich nämlich typisieren lassen. Das ist nicht nur einfach sondern auch kostenlos und geht entweder bei Typisierungsaktionen, die regelmäßig in ganz Österreich stattfinden sondern auch schmerzlos von zu Hause aus. Alles dazu hier online auf der Seite von Geben für Leben.