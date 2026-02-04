Tragödie in Südafrika: Österreicher bei Badeunfall gestorben

Es war ein Badeunfall, der in Südafrika einem 49-jährigen Tiroler das Leben gekostet hat, wie die „Kronen Zeitung“ nun berichtet. Mit zwei einheimischen Schwimmern ist er ins Wasser gegangen, dann hat sie eine starke Strömung weiter ins Meer gezogen. Einige weitere Anwesende konnten die drei noch herausziehen aus dem Wasser, den beiden Einheimischen (19 und 21 Jahre alt) war nichts geschehen, der Österreicher musste noch am Strand wiederbelebt werden. Im Krankenhaus verstarb er schließlich in der Nacht auf Sonntag.