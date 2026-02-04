Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der die Hand vor sein Gesicht schlägt, ein anonymer Betrüger und Geld im Hintergrund.
Der Ehemann hat auf eine Social-Media-Werbung reagiert, schließlich wurde auch seine Frau von den Betrügern eingebaut.
Tirol
04/02/2026
Investment-Betrug

Über 10.000 Euro: Tiroler Ehepaar von Betrügern ausgenommen

Nachdem ein 51-jähriger Österreicher am 9. Jänner 2026 auf eine Social-Media-Werbung reagierte, wurden er und seine Ehefrau von Betrügern ausgenommen. Der Schaden liegt im fünfstelligen Bereich.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Der Tiroler hatte sich für eine Geldanlage interessiert und wurde in weiterer Folge sowohl telefonisch als auch über diverse online-Plattformen zu mehreren Überweisungen auf ausländische Konten verleitet. Selbst seine 52-jährige Ehefrau wurde von den Betrügern in den Investmentprozess eingebunden. Dabei wurden unter anderem Fernzugriffe, die Eröffnung mehrerer Krypto-Konten sowie zusätzliche Gebühren und Strafzahlungen für angebliche Auszahlungen gefordert. Diese sollte aber nie erfolgen, den beiden entstand ein finanzieller Schaden in der Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags, berichtet die Polizei.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: