Unfall mit Fahrerflucht: Drei Wochen altes Baby in Krankenhaus geflogen

In Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf, Burgenland) wird aktuell nach einem schwarzen Renault Clio gesucht. Dieser soll eine Frau umgefahren haben, die gerade mit ihrem Baby unterwegs war.

Es war Dienstagnachmittag, 3. Februar 2026, als ein Autofahrer eine Frau umgefahren ist. Diese hatte gerade ihren drei Wochen alten Buben mit sich – im Kinderwagen. Obwohl das Baby unverletzt geblieben ist, wurde es doch mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, berichtet der „ORF“. Nun wird jedenfalls nach einem schwarzen Renault Clio mit Jennersdorfer Kennzeichen gesucht.