Skip to content
Region auswählen:
/ ©Kärntner Zivilschutzverband
Ein Bild auf 5min.at zeigt den ÖAMTC-Hubschrauber.
Das Baby wurde vom Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen.
Neuhaus am Klausenbach
04/02/2026
Im Burgenland

Unfall mit Fahrerflucht: Drei Wochen altes Baby in Krankenhaus geflogen

In Neuhaus am Klausenbach (Bezirk Jennersdorf, Burgenland) wird aktuell nach einem schwarzen Renault Clio gesucht. Dieser soll eine Frau umgefahren haben, die gerade mit ihrem Baby unterwegs war.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(64 Wörter)

Es war Dienstagnachmittag, 3. Februar 2026, als ein Autofahrer eine Frau umgefahren ist. Diese hatte gerade ihren drei Wochen alten Buben mit sich – im Kinderwagen. Obwohl das Baby unverletzt geblieben ist, wurde es doch mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, berichtet der „ORF“. Nun wird jedenfalls nach einem schwarzen Renault Clio mit Jennersdorfer Kennzeichen gesucht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: