Schock-Moment für Familie: Alkolenker verursacht Unfall

Mit 2,04 Promille saß der Mann am Steuer, als er in den Gegenverkehr geriet und das Auto einer Familie streifte.

Es war Dienstag kurz vor 7 Uhr, als es auf der Dorfstraße im Gemeindegebiet von Bergheim (Bezirk Salzburg-Umgebung) zu einem Unfall kam. Eine 33-jährige Bosnierin war von Salzburg kommend in Richtung Lengfelden unterwegs. Mit im Auto: ihre beiden Kinder. Plötzlich geriet ein entgegenkommender Lenker eines Lieferwagens, ein 34-jähriger Oberösterreicher, auf die Gegenfahrbahn und es kam zu einer Streifkollision.

Mit 2,04 Promille am Steuer

„Die 33-Jährige erlitt durch den Unfall Verletzungen unbestimmten Grades. Die beiden Kinder blieben unverletzt. Alle drei wurden zur medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht“, informiert die Polizei. Ein Alkotest bei der Mutter verlief negativ. Anders sah es aber beim unverletzten Oberösterreicher aus: Bei ihm konnte ein Wert von 2,04 Promille festgestellt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten wurde eine Totalsperre verhängt.