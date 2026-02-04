Diese Zahlen wurden bei der Lottoziehung am 4. Feber gezogen

Am Mittwoch, dem 4. Feber 2026, gibt es wieder Chancen auf große Gewinne: Beim Lotto wartet nämlich ein Fünffachjakpot von etwa 6 Millionen Euro. Wir haben die Gewinnzahlen für dich.

Bei der vergangenen Lottoziehung am 1. Feber konnte niemand die „sechs Richtigen“ tippen. Damit hat sich der erste Vierfachjackpot dieses Jahres zum ersten Fünffachjackpot entwickelt. Freuen durften sich aber trotzdem einige Österreicher, denn sie konnten das richtige Händchen bei den Zahlen beweisen und ordentlich abräumen.

Vier Österreicher gewinnen mehr als 43.000 Euro

Bei der traditionellen „6 aus 45“-Ziehung gab es nämlich gleich vier Fünfer mit Zusatzzahl. Die Gewinne gehen dabei an drei Burgenländer und einen Wiener. Sie dürfen sich bald auf jeweils etwas mehr als 43.000 Euro am Konto freuen. Besonders kurios: Bei allen drei Burgenländern fehlte jeweils die Zahl 32 auf den Millionengewinn. Und auch beim LottoPlus und Joker gab es gleich mehrere Gewinner. Mehr dazu hier: Drei Mal knapp daneben: Bei Burgenländern fehlte immer die „32“.

Kärnter räumt beim Joker ab

Auch ein Kärntner hatte richtiges Glück, denn er konnte mit den richtigen Zahlen gleich einen Solo-Gewinn beim Joker abräumen. An ihn gehen mehr als 276.000 Euro. Mehr dazu hier: Lotto: Kärntner konnte mit Joker abräumen.

Lotto-Jackpot-Chancen am Mittwoch

Noch nichts gewonnen? Keine Sorge, die Chance auf einen Jackpot sind noch nicht vorbei. Denn bei der Ziehung am Mittwoch, dem 4. Feber 2026, geht es immerhin um 6 Millionen Euro. Und beim LottoPlus Sechser warten rund 350.000 Euro im Lostopf, wie die „Österreichischen Lotterien“ informieren.