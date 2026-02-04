Preisschock im Supermarkt: Welche Produkte richtig ins Geld gehen
Produkte sind bis zu 39 Prozent teurer geworden, das zeigt der aktuelle AK-Preismonitor. Betroffen von der Teuerung sind vor allem Marken-Lebensmittel und Drogeriewaren.
Die Teuerung in Österreich ist in vielen Bereichen des Alltags zu spüren. Vor allem Menschen mit geringerem Einkommen leiden darunter. Ein aktueller Preismonitor der Arbeiterkammer (AK) zeigt deutlich, dass Konsumenten für den Einkauf tiefer ins Geldbörsel greifen müssen als noch im Dezember 2024. Denn die bereits teuren Marken-Lebensmittel und Marken-Drogeriewaren kosten wieder mehr, dabei sind einzelne Preise sogar stark angestiegen.
Teuerung beim Einkaufen in Österreich
„Viele Menschen spüren die Teuerung beim Einkaufen nach wie vor deutlich“, sagt AK Konsument:innenschützerin Manuela Delapina. „Im Juli senkt die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Wir bleiben dran und schauen, ob Einkaufen tatsächlich günstiger wird.“ Was allerdings klar ist, ist, dass die Preise für einen Einkaufskorb mit 31 Marken-Lebensmitteln von Dezember 2024 bis Dezember 2025 um 4,4 Prozent angestiegen sind.
Einkaufen in Österreich im Jahresvergleich
Während der Einkaufskorb 2024 noch durchschnittlich knapp 181 Euro gekostet hat, mussten Komsumenten für den Einkauf ein Jahr später schon mehr als 188 Euro zahlen. Auch bei den Drogerieprodukten gab es einen Anstieg: nämlich 3,2 Prozent. Ein Einkaufskorb mit 100 Markenprodukten kostete 2024 noch rund 485 Euro, ein Jahr später mussten Konsumenten für die gleichen Produkte rund 500 Euro bezahlen. Besonders betroffen sind Schoko, Kaffee, Eier, Deos, Duschgel und CO.
|Produkt
|Dez. 2024
|Dez. 2025
|Teuerung
|Vollmilchschokolade (100 g)
|1,59 €
|2,21 €
|+39 %
|Bohnenkaffee (1 kg, gemahlen)
|19,98 €
|25,98 €
|+30 %
|Feinkristallzucker (1 kg)
|1,54 €
|1,79 €
|+16 %
|Freilandeier (1 Stück)
|0,50 €
|0,56 €
|+12 %
|Sonnenblumenöl (1 l)
|5,96 €
|6,58 €
|+10 %
|Deo, Roll-on/Nivea (50 ml)
|2,90 €
|3,73 €
|+29 %
|Handcreme/Atrix (150 ml)
|3,74 €
|4,64 €
|+24 %
|Gesichtsreinigung/Nivea (200 ml)
|4,81 €
|5,75 €
|+20 %
|Duschgel/Nivea (250 ml)
|2,05 €
|2,49 €
|+21 %
|Zahncreme/Elmex (75 ml)
|3,39 €
|3,61 €
|+6 %
Einkaufen in Österreich: Diese Produkte wurden günstiger
Aber es gab nicht nur Preiserhöhungen. Manche Produkte blieben preisstabil, während andere billiger wurden. Weniger zahlen mussten Konsumenten etwa für Olivenöl (minus rund 13 Prozent), Orangensaft (minus rund zwölf Prozent) und Fit me Make up liquid von Maybelline (minus rund 19 Prozent).
Wichtige Infos zum Preismonitor
Die AK erhob die Preise von 31 Marken-Lebensmitteln am 9. Dezember 2025 in den Onlineshops von Billa und Interspar sowie 100 Marken-Drogeriewaren zwischen 10. und 11. Dezember in den Onlineshops von Billa, Interspar, Bipa, DM und Müller. Die AK verglich alle Preise mit den Vorjahreswerten vom Dezember 2024