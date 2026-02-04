Preisschock im Supermarkt: Welche Produkte richtig ins Geld gehen

Produkte sind bis zu 39 Prozent teurer geworden, das zeigt der aktuelle AK-Preismonitor. Betroffen von der Teuerung sind vor allem Marken-Lebensmittel und Drogeriewaren.

Die Teuerung in Österreich ist in vielen Bereichen des Alltags zu spüren. Vor allem Menschen mit geringerem Einkommen leiden darunter. Ein aktueller Preismonitor der Arbeiterkammer (AK) zeigt deutlich, dass Konsumenten für den Einkauf tiefer ins Geldbörsel greifen müssen als noch im Dezember 2024. Denn die bereits teuren Marken-Lebensmittel und Marken-Drogeriewaren kosten wieder mehr, dabei sind einzelne Preise sogar stark angestiegen.

Teuerung beim Einkaufen in Österreich

„Viele Menschen spüren die Teuerung beim Einkaufen nach wie vor deutlich“, sagt AK Konsument:innenschützerin Manuela Delapina. „Im Juli senkt die Bundesregierung die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel. Wir bleiben dran und schauen, ob Einkaufen tatsächlich günstiger wird.“ Was allerdings klar ist, ist, dass die Preise für einen Einkaufskorb mit 31 Marken-Lebensmitteln von Dezember 2024 bis Dezember 2025 um 4,4 Prozent angestiegen sind.

Wie oft gehst du einkaufen? Einmal die Woche Täglich Zwei- bis dreimal die Woche So wenig wie möglich Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Einkaufen in Österreich im Jahresvergleich

Während der Einkaufskorb 2024 noch durchschnittlich knapp 181 Euro gekostet hat, mussten Komsumenten für den Einkauf ein Jahr später schon mehr als 188 Euro zahlen. Auch bei den Drogerieprodukten gab es einen Anstieg: nämlich 3,2 Prozent. Ein Einkaufskorb mit 100 Markenprodukten kostete 2024 noch rund 485 Euro, ein Jahr später mussten Konsumenten für die gleichen Produkte rund 500 Euro bezahlen. Besonders betroffen sind Schoko, Kaffee, Eier, Deos, Duschgel und CO.

Produkt Dez. 2024 Dez. 2025 Teuerung Vollmilchschokolade (100 g) 1,59 € 2,21 € +39 % Bohnenkaffee (1 kg, gemahlen) 19,98 € 25,98 € +30 % Feinkristallzucker (1 kg) 1,54 € 1,79 € +16 % Freilandeier (1 Stück) 0,50 € 0,56 € +12 % Sonnenblumenöl (1 l) 5,96 € 6,58 € +10 % Deo, Roll-on/Nivea (50 ml) 2,90 € 3,73 € +29 % Handcreme/Atrix (150 ml) 3,74 € 4,64 € +24 % Gesichtsreinigung/Nivea (200 ml) 4,81 € 5,75 € +20 % Duschgel/Nivea (250 ml) 2,05 € 2,49 € +21 % Zahncreme/Elmex (75 ml) 3,39 € 3,61 € +6 %

Einkaufen in Österreich: Diese Produkte wurden günstiger

Aber es gab nicht nur Preiserhöhungen. Manche Produkte blieben preisstabil, während andere billiger wurden. Weniger zahlen mussten Konsumenten etwa für Olivenöl (minus rund 13 Prozent), Orangensaft (minus rund zwölf Prozent) und Fit me Make up liquid von Maybelline (minus rund 19 Prozent).