„Sie sind Familie“ – Tierschützer kämpfen gegen tödlichen Abschuss

Zwei tragische Geschichten, die das Herz von Tierliebhabern bluten lassen. Die Hunde Cooper und Bailey wurden einfach erschossen – das sorgte nicht nur für Schlagzeilen, sondern auch für einen Aufschrei bei vielen Tierbesitzern.

Cooper war ein Bordercollie, der Ende Dezember in Oberösterreich bei Tageslicht erschossen wurde, obwohl der Vierbeiner ein neonfarbenes Brustgeschirr trug. Und das Schlimmste daran? Das passierte nur wenige Meter vor seinem Herrchen. Kurz darauf traf es eine Hundedame in der Steiermark: Familienhund Bailey war ein Australian-Shepherd-Husky-Mix. Sie trug eine Warnweste und war vom Hochstand etwa 17 Meter entfernt. In beiden Fällen gaben die Schützen an, die Hunde mit Füchsen verwechselt zu haben.

15 Fälle von verletzten und getöteten Haustieren

Doch nicht nur diese beiden Fälle sorgen aktuell für Aufruhr: Innerhalb von nur zwei Wochen wurden nach einem Aufruf über soziale Medien insgesamt 15 Fälle von verletzten oder getöteten Hunden und Katzen gemeldet. Darunter Tiere wie Cooper, Bailey und Peach – alles geliebte Familienmitglieder, die durch Jäger verletzt oder sogar getötet wurden. Vor allem der Fall der Katze Peach zeigt die Dramatik der geltenden Regeln: Sie wurde in einer Lebendfalle gefangen und anschließend per Kopfschuss getötet. Trotz Anzeige kam es zu einem Freispruch.

©Tierschutz Austria

„Das geltende Jagdrecht schützt Haustiere nicht ausreichend“

„Die Bilanz ist eindeutig: Es handelt sich nicht um tragische Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Problem“, heißt es in einer Aussendung vonTierschutz Austria. Über 20.000 Haustierbesitzer fordern deshalb ein Umdenken der Jagdgesetzgebung. „Wenn Hunde mit Warnwesten oder neonfarbenem Geschirr für Wildtiere gehalten werden, dann läuft in diesem System etwas grundlegend falsch“, sagt Martin Aschauer, Sprecher von Tierschutz Austria. „Das geltende Jagdrecht schützt Haustiere nicht ausreichend – und genau diese Lücke führt immer wieder zu vermeidbaren Todesfällen.“

Rechtsgutachten bestätigt Rechtslücke

Ein aktuelles Rechtsgutachten von Erika Wagner (2025) kommt zu einem klaren Ergebnis: Der Abschuss von Haustieren sei verfassungswidrig, unverhältnismäßig und ethisch nicht vertretbar. Die geltenden Normen sollen teils auf jahrhundertealten Regelungen beruhen und widersprächen dem heutigen Mensch–Tier-Verhältnis. Besonders brisant: Jagdhunde sind ausgenommen, Familienhunde nicht. „Österreichische Jagdgesetze stammen aus einer Zeit, in der Haustiere rechtlich kaum eine Rolle spielten. Heute sind Hunde und Katzen Familienmitglieder – und genau so müssen sie auch geschützt werden“, betont Aschauer.

Haustierabschuss in den meisten Gebieten erlaubt

Aktuell dürfen Hunde und Katzen in fast allen Jagdgebieten, also auf rund 98 Prozent der Landesfläche, getötet werden. Die Regeln sind dabei von Bundesland zu Bundesland verschieden, bleiben aber immer problematisch, wie der Tierschutz betont.

Forderungen von Tierschutz Austria an die Politik Ein österreichweites, ausdrückliches Verbot des Haustierabschusses

Psychologische Eignungstests für Jagdscheinbesitzer:innen

Alkoholverbot bei der Jagd und verbindliche Alkoholtests

Sofortiger Entzug von Jagd- und Waffenkarte bei Verstößen

Waffengesetz: Sicherheitslücken für Jäger

Während die Waffengesetz-Novelle 2025 für viele Waffenbesitzer psychologische Gutachten vorsieht, bleiben Jäger weiterhin ausgenommen. Außerdem gibt es weder eine einheitliche Promillegrenze noch ein generelles Alkoholverbot bei der Jagd. Andere Länder zeigen, wie es anders geht: In Frankreich ist Jagd unter Alkoholeinfluss seit 2023 ausdrücklich verboten.

Über 20.000 Stimmen gesammelt

„Jeder erschossene Hund, jede getötete Katze ist ein Opfer politischer Versäumnisse“, sagt Aschauer. „Über 20.000 Menschen fordern ein Umdenken. Diese Stimmen werden unter anderem an Norbert Totschnig sowie die zuständigen Landesrät:innen – in Niederösterreich etwa Stephan Pernkopf – übergeben.“