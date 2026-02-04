Schockmoment: 16-Jährige von Linienbus erfasst

Die Jugendliche wollte die Straße überqueren. Der Busfahrer bemerkte sie, versuchte noch zu bremsen und auszuweichen – doch es war zu spät.

Am Mittwoch kam es zu einem Unfall am Bahnhof in Innbruck (Tirol). Ein 54-jähriger Schweizer war mit dem Bus von der Brunecker Straße kommend im Haltestellenbereich unterwegs. Dabei fuhr er nach dem Fahrgastwechsel langsam in Fahrtrichtung Süden. „Aufgrund starken Personenverkehrs bemerkte er in etwa 12,5 Metern Entfernung vor einem Schutzweg eine Fußgängerin, die plötzlich die Fahrbahn überquerte. Trotz Ausweichlenkmanöver und Vollbremsung konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden“, informiert die Polizei.

Jugendliche verletzt

Die 16-jährige Fußgängerin wurde dabei vermutlich im Kopf-/Nackenbereich vom Bus erfasst und stürzte zu Boden. Sie war ansprechbar und wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck eingeliefert.