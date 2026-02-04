Wetter: So wird der Donnerstag in Österreich

Der Donnerstag beginnt für viele Österreicher dicht bewölkt, vor allem im Süden und Westen wird es auch nass. Der Niederschlag lässt hier im Laufe des Vormittags aber allmählich nach und verlagert sich am Nachmittag nach Osten. Der meiste Niederschlag fällt dabei im Südwesten. Die Schneefallgrenze liegt dabei um 1000 Meter Seehöhe. „Am Nachmittag werden die Wolken von Westen her immer weniger, sodass sich dort oft noch die Sonne zeigt. Den meisten Sonnenschein gibt es in Vorarlberg“, weiß die GeoSphere Austria. Dort kommt die Sonne schon am Vormittag hervor. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost bis Südwest. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 2 bis 9 Grad, mit den höchsten Werten im sonnigen Westen.