Jetzt Multimillionär: Lotto-Ziehung endet für Österreicher im Geldregen

Wortwörtlich im Geldregen steht am Mittwochabend, 4. Februar 2026, ein Österreicher. Er oder sie hat den Lotto-Fünffachjackpot im Alleingang geknackt und ist jetzt ein Multimillionär.

Über 6,1 Millionen Euro war jener Fünffachjackpot bei der Lotto-Ziehung vom Mittwoch, 4. Februar 2026, wert, den ein Österreicher ganz alleine geknackt hat, wie auf der Seite der „Österreichischen Lotterien“ nun zu sehen ist. Nach fünf Ziehungen ohne Gewinner war es also wieder so weit und eine Person hat den Geldtopf ganz alleine abgeholt. Noch unklar ist zum aktuellen Zeitpunkt, wo genau der Gewinntipp in Österreich abgegeben worden ist.

Was würdest du mit einem Lottogewinn machen? Ein Haus kaufen Weltreise Ein Auto kaufen Shoppen Investieren Sparen Spenden Alles auf einmal ausgeben Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Lotto-Ziehung bringt auch LottoPlus-Sechser

Während also eine Person alle sechs Zahlen richtig getippt hat, waren es sechs Österreicher, bei denen fünf Richtige und die Zusatzzahl 1 am Schein war. Den Millionengewinn haben sie zwar alle knapp verpasst, dennoch bekommt jeder von ihnen noch etwas mehr als 33.000 Euro. Bei der LottoPlus-Ziehung hat es ebenfalls einen Tipp mit den sechs Richtigen gegeben. Dieser ist immerhin noch über 423.000 Euro wert. Beim Joker schließlich geht es in der kommenden Bonusziehung um einen Jackpot, niemand hatte sowohl alle Zahlen richtig als auch das „Ja“ angekreuzt. In der folgenden Infobox findet ihr die Gewinnzahlen aller drei Ziehungen aufgelistet.