Gabelstapler-Unfall in Vorarlberg: Zwei Mitarbeiter im Krankenhaus

Am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, gegen 14.10 Uhr ereignete sich in einem Betrieb in Hard ein schwerer Arbeitsunfall. Zwei Mitarbeiter waren damit beschäftigt, Metallschubladen aus einem Auszugsregal für Baustahl zu entfernen. Beim Herausnehmen einer Schublade mittels Gabelstapler kippte diese vermutlich nach unten und klemmte einen der Männer mit dem Unterkörper ein. Kollegen eilten sofort zur Hilfe und konnten den Verletzten aus seiner Lage befreien. Er wurde noch am Unfallort von einem Notarztteam erstversorgt. Der schwer verletzte Mann wurde anschließend mit dem Hubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen. Auch der zweite Mitarbeiter wurde bei dem Unfall verletzt, als ihn die Schublade am Kopf traf. Er wurde mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht.