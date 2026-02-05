15-Jähriger ohne Führerschein in Ried im Innkreis angehalten

Späte Polizeikontrolle in Ried im Innkreis: Ein 15-Jähriger war mit einem Auto unterwegs - ohne Führerschein und ohne Zulassungsschein. Auch zwei gleichaltrige Freunde saßen im Wagen.

Gegen 23.30 Uhr am Mittwoch, dem 4. Februar 2026, hielt eine Polizeistreife einen Wagen in Ried im Innkreis (Oberösterreich) an. Schon bei der Kontrolle zeigte sich, dass etwas nicht stimmt. Der Lenker war erst 15 Jahre alt und stammt aus dem Bezirk Ried. Einen Führerschein oder Zulassungsschein konnte er nicht vorweisen.

Gleichaltrige Freunde im Auto

Der Jugendliche war nicht alleine unterwegs. Im Fahrzeug befanden sich zwei weitere Freunde im Alter von 15 und 16 Jahren. Alle drei Jugendlichen waren minderjährig. Für die Polizisten war damit klar, dass die Fahrt hier endet.

Eltern mussten kommen

Die Erziehungsberechtigten wurden verständigt und holten die Jugendlichen ab. Laut ersten Erhebungen hatte sich der 15-Jährige ohne Wissen seiner Eltern Zugang zu den Fahrzeugschlüsseln verschafft. Die nächtliche Spritztour blieb damit nicht ohne Folgen. „Er wird angezeigt“, heißt es in der Aussendung der Polizei abschließend.