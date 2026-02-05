BAWAG-App bei vielen down: Das war der Grund

Donnerstagvormittag ging bei der BAWAG-App zeitweise nichts mehr. Vor allem Kundinnen und Kunden mit Android-Handys waren betroffen: Die App ließ sich nicht öffnen und schloss sich sof

App auf, App zu und nichts ging mehr. Warum die BAWAG-App heute Vormittag streikte und was die Bank dazu sagt.

App auf, App zu und nichts ging mehr. Warum die BAWAG-App heute Vormittag streikte und was die Bank dazu sagt.

Leser meldeten sich heute Vormittag bei 5 Minuten: Die BAWAG-App machte Probleme. Wer sie öffnen wollte, hatte keine Chance. Die Anwendung startete kurz und schloss sich dann sofort wieder. Besonders ärgerlich: Ein Login war gar nicht möglich. Eine Leserin schilderte die Situation gegenüber 5 Minuten, „nachdem die App bei jedem Versuch direkt wieder abgestürzt ist“. Nach ersten Rückmeldungen der BAWAG-Bank traf die Störung vor allem Kunden mit Android-Geräten.

BAWAG bestätigt technische Störung

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte die BAWAG den Vorfall. In einer Stellungnahme heißt es: „Heute kam es bei manchen BAWAG Kunden, die Android-Devices nutzen, zu einer technischen Störung bei der App. Unser Team hat die technische Störung behoben – wir bitten die betroffenen Kunden um ihr Verständnis. Andere Services waren nicht betroffen und laufen einwandfrei“.

App funktioniert wieder

Die gute Nachricht: Die Störung wurde noch am Vormittag behoben. Mittlerweile lässt sich die BAWAG-App wieder normal öffnen und nutzen. Wer zuvor Probleme hatte, kann es jetzt erneut versuchen. Laut BAWAG waren andere Services während der Störung nicht eingeschränkt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.02.2026 um 09:49 Uhr aktualisiert