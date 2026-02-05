„Ab sofort“: BILLA ändert Rabatte österreichweit

50, 25 oder doch 30? BILLA-Kunden waren in den letzten Tagen verwirrt, hat es bis vor kurzem oft auf Lebensmittel kurz vorm Ablaufen noch 50 Prozent, in manchen Filialen 25 Prozent gegeben. Nun sind es einheitlich 30 Prozent.

„Mit Erstaunen musste ich feststellen, dass BILLA die Rabatte auf am selben Tag ablaufende Waren von 50 Prozent auf 30 Prozent gekürzt hat“, hat eine 5 Minuten-Leserin nun der Redaktion geschrieben. Am vergangenen Samstag seien noch die 50 Prozent-Sticker geklebt gewesen, mittlerweile habe sich das geändert. In manchen Filialen sind die 50 Prozent-Sticker allgemein schon in den vergangenen Wochen und Monaten rar geworden, oft fanden Kunden nur 25 Prozent Vergünstigungen vor. Wir haben nun beim BIILLA-Mutterkonzern REWE nachgefragt.

BILLA: „Vergünstigungen erfolgen nach kaufmännischem Ermessen“

Dort erklärt man gegenüber 5 Minuten, dass die Vergünstigungen, die man anbietet, „nach kaufmännischem Ermessen“ erfolgen würden und insbesondere dem Zweck dienen, „Lebensmittel kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums günstiger abzugeben“. So möchte man die Lebensmittelverschwendung reduzieren, heißt es seitens des Supermarkt-Riesen.

Wo gehst du gerne einkaufen? SPAR Billa/Billa Plus ADEG Penny Hofer Lidl Sonstiges Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

BILLA-Vergünstigungen ab sofort österreichweit bei minus 30 Prozent

Gleichzeitig bestätigt man, dass „ab sofort österreichweit ausschließlich minus 30 Prozent ‚Lebensmittel sind wertvoll‘-Sticker eingesetzt werden“. Und man ergänzt: „Diese Vergünstigungen können mit weiteren Aktionen kombinierbar sein.“ Gleichzeitig versichert man, dass es sich bei den erworbenen Lebensmitteln immer noch um „qualitativ hochwertige Produkte“ handle, die man so zu einem reduzierten Preis erwerben könne.

©Leserfoto | Ab sofort kommen bei BILLA bei Lebensmittel kurz vorm Ablaufdatum… ©Leserfoto | …österreichweit einheitlich minus 30 Prozent Sticker zum Einsatz.

Leserin enttäuscht über „Rabattkürzung“

Die 5 Minuten-Leserin befürchtet, dass durch die geringeren Rabatte auf die nur noch kurz haltbaren Lebensmittel, weniger davon gerettet werden und mehr im Müll landen wird. Ob das auch wirklich so sein wird, wird sich freilich erst zeigen. Außerdem äußerst sie sich enttäuscht über die „Rabattkürzung in Zeiten von Rekordteuerungen“. Immerhin: Ab Juli dürften einige bestimmte Lebensmittel wieder etwas günstiger werden, jedenfalls wird die Mehrwertsteuer von zehn auf 4,9 Prozent halbiert, wie die Regierung im Jänner angekündigt hat. Mehr dazu – unter anderem welche Lebensmittel betroffen sind – hier: Ab Juli: Diese Lebensmittel werden in Österreich günstiger.