Tierrettung in der Krise: So geht es nach der Insolvenz weiter

Im November 2025 wurde das Konkursverfahren gegen die Österreichische Tierrettung eröffnet. So geht es nun weiter.

Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) informiert, dass im Insolvenzverfahren der Österreichischen Tierrettung, am heutigen 5. Februar 2026 die Prüfungstagsatzung vor dem Landesgericht Salzburg stattgefunden hat. Das Konkursverfahren wurde am 18. November 2025 aufgrund eines Eigenantrags eröffnet.

Dreizehn Gläubiger

Bislang haben dreizehn Gläubiger Forderungen in Höhe von insgesamt rund 346.000 Euro angemeldet. In der heutigen Prüfungstagsatzung erkannte die Insolvenzverwaltung Forderungen im Ausmaß von etwa 260.000 Euro an. Forderungen von rund 86.000 Euro wurden bestritten. Das schuldnerische Unternehmen wird seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens weitergeführt und soll auch künftig fortgesetzt werden.

Entschuldung wird angestrebt

Der Verein beabsichtigt, seine Verbindlichkeiten zu begleichen und strebt eine Entschuldung an. Dies soll entweder durch den Abschluss eines Sanierungsplans oder durch eine Aufhebung des Insolvenzverfahrens gemäß mit Zustimmung der Gläubiger erfolgen. Gegebenenfalls soll dabei Unterstützung durch Dritte in Anspruch genommen werden.