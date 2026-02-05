Lawinentod am Lussari: Große Trauer um jungen Skilehrer

Nachdem bereits am Sonntag zwei Lawinen in Friaul ein Todesopfer gefordert hatten, kam es am Mittwochnachmittag infolge der heftigen Schneefälle zu einem weiteren gefährlichen Abgang. Ein junger Mann verstarb.

Schauplatz des Unglücks war der auch bei den Kärntner beliebte Monte Lussari bei Tarvis. Gegen 16.30 Uhr lösten sich die Schneemassen an den Hängen zwischen dem Monte Prasnig und dem Monte Santo di Lussari auf etwa 1.600 Metern Höhe. Eine Person wurde von der Lawine erfasst und komplett verschüttet.

Rettung per Skilift

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich als Wettlauf gegen die Zeit und gegen das Wetter. Aufgrund der widrigen Bedingungen war ein Einsatz von Rettungshubschraubern unmöglich. Die Helfer mussten daher einen ungewöhnlichen Weg wählen: Um das Suchgebiet so schnell wie möglich zu erreichen, nutzten sie die Skilifte, um auf den Berg zu gelangen. Von dort aus kämpften sie sich zu Fuß durch die Schneemassen zur Unfallstelle vor. Man konnte den Verschütteten dann gegen Abend finden. Leider erlag der 33-Jährige seinen schweren Verletzungen.

Tarvis trauert

„Gestern hat Tarvisio einen seiner Söhne verloren“, so beginnt das Facebook-Posting von Stefano Mazzolini, bekannter Politiker und Unternehmer aus Tarvis. „Das Ableben von Simone , der von einer Lawine mitgerissen wurde, während er die Berge erlebte, die er zutiefst liebte, trifft und schmerzt uns alle“. Weiters erzählt er, dass der Verstorbene Skilehrer, leidenschaftlicher Outdoor-Sportler, Fotograf und Videograf – ein bekannter und geschätzter junger Mann war, der die Berge nicht nur zu seiner Leidenschaft, sondern zu seiner Lebensentscheidung gemacht hatte.

„Es war eine Ehre, dich gekannt zu haben“

„Als Tarvisianer weiß ich genau, wie sehr die Berge ein Teil von uns sind: Heimat, Arbeit, Freiheit, aber auch ein Ort, den man respektieren muss und der leider manchmal dramatisch sein kann. Heute ist unsere Gemeinschaft in diesem großen Schmerz vereint. Meine aufrichtigen Gedanken gelten seiner Familie, seinen Freunden und all jenen, die ihn geliebt haben. Ciao, Simone. Deine Spuren im Schnee und deine Art, die Berge zu leben, werden im Herzen von Tarvis bleiben. Es war eine Ehre, dich gekannt zu haben“, schließt Mazzolini sein Posting ab.