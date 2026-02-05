Strafe: Giftige Kobras kosten Waldviertler 650 Euro

Nachdem er sich zwei so genannte Monokelkobras zugelegt hat, muss ein Niederösterreicher nun 650 Euro blechen. Vor Gericht wurde sein Verhalten als "grob fahrlässig" bezeichnet.

Der Niederösterreicher hatte die beiden Kobras in Deutschland gekauft und wollte sie in seiner Wohnung halten, wie der „Kurier“ berichtet. Die Haltung hatte er dabei der Bezirksbehörde gemeldet, die Amtstierärztin stellte bei der Kontrolle aber fest, dass es sich um Monokelschlangen handelte – ihres Zeichens hochgiftig. Die Haltung ist in Niederösterreich dementsprechend verboten, weshalb ihm die zwei Tiere abgenommen und der Mann angezeigt worden ist.

Schlangenhalter laut Gericht „grob fahrlässig“

Nun musste er sich auch vor Gericht verantworten. Dort meinte er, dass er die Kobras eigentlich sicher untergebracht hätte und dadurch auch niemand gefährdet war. Das Landesverwaltungsgericht ließ das aber nicht gelten und erklärte, dass es nicht um eine konkrete Gefahr gehe. Sein Verhalten wurde als „grob fahrlässig“ bezeichnet, er muss nun eine Geldstrafe von 500 Euro und zusätzlich noch Verfahrenskosten in der Höhe von 150 Euro berappen.