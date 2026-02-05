15 Produkte, über 120 Chargen: Danone-Rückruf weitet sich aus

Wie nun bekannt geworden ist, ruft Danone in Österreich insgesamt 15 Produkte und über 120 Chargen bzw. Mindesthaltbarkeitsdaten zurück. Dabei werden auch Produkte in Grenznähe in Deutschland mit zurückgerufen.

Vor dem Hintergrund der aktualisierten Empfehlungen zum Cereulid-Schwellenwert und in Abstimmung mit der Lebensmittelaufsichtsbehörde hat Danone nun einen großen Rückruf in Österreich gestartet. Bereits vergangene Woche hat man – nachdem es erst geheißen hat, hierzulande seien die Produkte sicher – mehrere Produkte zurückgerufen. Mehr dazu hier: Achtung Rückruf! Diese Babynahrung könnte verunreinigt sein. Von dem Rückruf sind nun die aufgeführten Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten im folgenden Bild betroffen.

Diese Produkte und Produktchargen sind betroffen: Aptamil Pronutra Pre 800g (DE/AT), Mindesthaltbarkeit: 5. Juli 2026

9. Juli 2026

13. Juli 2026

23. Juli 2026

4. August 2026

6. August 2026

3. September 2026

14. Oktober 2026

17. Oktober 2026

30. Oktober 2026

10. November 2026

18. November 2026

26. November 2026

4. Dezember 2026 Aptamil Pronutra Pre 1,2kg (DE), Mindesthaltbarkeit: 14. August 2026

11. September 2026

13. November 2026

19. November 2026

26. November 2026

4. Dezember 2026 Aptamil Pronutra Pre 400g (AT), Mindesthaltbarkeit: 14. Juli 2026

8. Oktober 2026

28. November 2026 Aptamil Pronutra Pre 700g (AT), Mindesthaltbarkeit: 17. September 2026

12. November 2026 Aptamil Pronutra 1 800g (DE/AT), Mindesthaltbarkeit: 10. Juli 2026

27. Juli 2026

28. Juli 2026

7. August 2026

25. August 2026

1. September 2026

2. September 2026

15. Oktober 2026

10. November 2026

27. November 2026

3. Dezember 2026 Aptamil Pronutra 1 1,2kg (DE), Mindesthaltbarkeit: 26. November 2026

10. Dezember 2026 Aptamil Pronutra 2 1,2kg (DE), Mindesthaltbarkeit: 29. Juli 2026

19. August 2026

25. November 2026

29. November 2026

2. Jänner 2027 Aptamil Pronutra 2 800g (DE/AT), Mindesthaltbarkeit: 8. Juni 2026

4. Juli 2025

11. Juli 2026

27. Juli 2026

31. August 2026

15. September 2026

18. September 2026

27. Oktober 2026

21. November 2026

30. November 2026

5. Dezember 2026

19. Dezember 2026

8. Jänner 2027

9. Jänner 2027 Aptamil Pronutra 3 800g (DE), Mindesthaltbarkeit: 11. Juli 2026

28. Juli 2026

2. August 2026

30. August 2026

10. September 2026

15. September 2026

7. November 2026

29. November 2026

11. Dezember 2026

18. Dezember 2026 Aptamil Profutura Duo Advance Pre 800g (DE/AT), Mindesthaltbarkeit: 11. Februar 2027

20. Februar 2027

14. März 2027

13. April 2027

20. April 2027

30. April 2027

8. Mai 2027

1. Juni 2027

8. Juni 2027

6. August 2027

17. September 2027 Aptamil Profutura DuoAdvance 1 800g (DE/AT), Mindesthaltbarkeit: 3. Dezember 2026

17. Dezember 2026

8. Jänner 2027

12. Februar 2027

21. Februar 2027

18. März 2027

21. April 2027

30. April 2027

8. Mai 2027

8. Juni 2027

8. August 2027

27. September 2027 Aptamil Profutura DuoAdvance 2 800g (DE/AT), Mindesthaltbarkeit: 2. Dezember 2026

7. Jänner 2027

20. Jänner 2027

10. Februar 2027

16. Februar 2027

19. April 2027

1. Mai 2027

18. Mai 2027

14. Juni 2027

5. Juli 2027

4. August 2027

5. August 2027

22. August 2027

3. September 2027

2. November 2027

11. November 2027 Milumil Pre 1,2kg (DE), Mindesthaltbarkeit: 11. Juli 2026

16. Juli 2026

13. August 2026

20. August 2026

15. Oktober 2026

20. November 2026

3. Dezember 2026

24. Dezember 2026

15. Jänner 2027

19. Februar 2027 Milumil Pre 800g (AT), Mindesthaltbarkeit: 10. Juni 2026

7. Juli 2026

24. Juli 2026

18. August 2026

27. September 2026

9. November 2026

22. November 2026

11. Dezember 2026 Milumil 1 800g (AT), Mindesthaltbarkeit: 20. September 2026

29. Oktober 2026

4. Februar 2027

Danone-Produkte wegen erhöhtem Cereulid-Wert zurückgerufen

Wegen eines möglichen grenzüberschreitenden Handels werden übrigens auch in Deutschland verkaufte Produktionschargen zurückgerufen, heißt es seitens Danone in einer Aussendung. Und: „Die Gesundheit und Sicherheit von Säuglingen sowie die Einhaltung der lokalen regulatorischen Vorgaben haben für Danone zu jeder Zeit die höchste Priorität.“ Zurückgerufen werden die Produkte wegen eines erhöhten Wertes von Cereulid. Kommt man über einen bestimmten Gehalt können dadurch Erbrechen und Durchfall verursacht werden. „Die Symptome treten in der Regel zwischen 30 Minuten und sechs Stunden nach dem Verzehr auf“, so das Unternehmen weiter. Eltern, die sich Sorgen um die Gesundheit ihres Kindes machen, empfiehlt man, sich an den Kinderarzt zu wenden.

„Produkte der betroffenen Chargen sollen nicht weiter gefüttert werden“

Man warnt auch davor, Produkte der betroffenen Chargen weiter zu füttern. Diese sollte man am besten einfach dort zurückgeben, wo man sie auch gekauft hat. „Der Kaufpreis wird auch ohne Vorlage des Kassabons erstattet“, versichert man. Man kann übrigens auch auf den Markenwebsites aptaclub.at und milupa.at überprüfen, ob das eigene Produkt, das man zu Hause hat, betroffen ist. Und abschließend: „Wir möchten Eltern versichern, dass alle Produkte, die nicht in den Rückruf eingeschlossen sind, sicher sind.“

