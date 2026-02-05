In Wald gestürzt, gegen Baum gekracht: Junger Skifahrer schwer verletzt

Gegen 16.40 Uhr war ein 18-jähriger Niederländer mit seiner Familie im Skigebiet Isskogel in Gerlos (Bezirk Schwaz, Tirol) unterwegs. In einer Rechtskurve auf einer roten Piste verlor er aber die Kontrolle über seine Skier und stürzte über den Pistenrand hinaus. Erst nach etwa 15 bis 20 Metern kam er im angrenzenden Wald zum Stillstand, dabei dürfte er auch gegen einen Baum gekracht sein. Wie die Polizei berichtet, hat er sich schwer am Oberkörper verletzt und musste vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Innsbruck geflogen werden.