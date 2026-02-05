Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: RK / Trummer & Pexels
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein Mann, der beim Rettungsauto steht, und eine Kerze.
Der Arbeitsunfall endete tödlich.
Salzburg
05/02/2026
Tragödie

Arbeitsunfall bei bekanntem Einkaufszentrum endet tödlich

Im Salzburger Stadtteil Taxham hat sich Donnerstagfrüh, gegen 8.30 Uhr, ein tragischer Arbeitsunfall ereignet. Eine Person ist dabei verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)

Es ist am Vorplatz zwischen dem bekannten Einkaufszentrum „Europark“ und dem dortigen IKEA geschehen. Am heutigen Donnerstag, 5. Februar 2026, wollte ein Arbeiter gerade eine Seilbahngondel, die zu Werbezwecken dort war, demontieren, als sich das Unglück ereignete. Bei einem Unfall ist der Mann schließlich verstorben. Noch ist unklar, wie es genau zu der Tragödie gekommen ist. Sicher ist nur: Ein Ersthelfer hat noch versucht, den Mann zu retten, doch dieser ist an Ort und Stelle verstorben.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: