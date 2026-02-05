Arbeitsunfall bei bekanntem Einkaufszentrum endet tödlich

Es ist am Vorplatz zwischen dem bekannten Einkaufszentrum „Europark“ und dem dortigen IKEA geschehen. Am heutigen Donnerstag, 5. Februar 2026, wollte ein Arbeiter gerade eine Seilbahngondel, die zu Werbezwecken dort war, demontieren, als sich das Unglück ereignete. Bei einem Unfall ist der Mann schließlich verstorben. Noch ist unklar, wie es genau zu der Tragödie gekommen ist. Sicher ist nur: Ein Ersthelfer hat noch versucht, den Mann zu retten, doch dieser ist an Ort und Stelle verstorben.