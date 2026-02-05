Zwei Tote bei Lawinenabgang in Südtirol

Eine schreckliche Tragödie hat sich im Südtiroler Vinschgau Donnerstagnachmittag ereignet. Dabei sind scheinbar zwei Menschen verstorben, eine dritte Person konnte unverletzt gerettet werden.

Der Unfall hat sich Donnerstagnachmittag, 5. Februar 2026, im Bereich der auf 3.325 Metern Höhe gelegenen Hinteren Schöntaufspitze im Südtiroler Vinschgau ereignet. Wie Südtiroler Medien unter Berufung auf die dortigen Einsatzkräfte berichten, habe der Lawinenabgang offenbar zwei Tote gefordert. Noch ist unklar, woher und wie alt die Personen waren. Eine dritte verschüttete Person konnte weitgehend unverletzt geborgen werden, hieß es laut „Rai Südtirol“.

Hohe Lawinengefahr in Südtirol

Vorerst noch unklar war auch, ob eventuell noch weitere Menschen verschüttet worden sind, die Suche war noch im Gange. Insgesamt sollen übrigens in kurzer Zeit gleich zwei Lawinen in dem Gebiet abgegangen sein, im Einsatz standen mehrere Bergrettungseinheiten, drei Rettungshubschrauber und die Finanzwache. In höheren Lagen herrscht in Südtirol aktuell verbreitet große Lawinengefahr. Schuld daran sind jene Schneefälle, die auch im Süden Österreichs einiges an Neuschnee gebracht haben.