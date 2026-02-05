Skip to content
Region auswählen:
/ ©Google Streetview Screenshot
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Pierer Mobility KTM factory in Mattighofen Oberösterreich.
Die ersten Kündigungen starten kommende Woche.
Oberösterreich
05/02/2026
Kündigungen

KTM streicht 500 Stellen: Sozialplan für Betroffene fixiert

Der Motorradhersteller KTM reduziert sein Personal, vor allem in Mattighofen. Für die Betroffenen ist nun ein Sozialplan beschlossen, die ersten Kündigungen starten nächste Woche.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)

KTM wird rund 500 Arbeitsplätze abbauen, ein Großteil davon am Stammstandort in Mattighofen. Die Gewerkschaft GPA bestätigte am Donnerstagnachmittag dem ORF, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Sozialplan vereinbart wurde. Die ersten Kündigungen sollen bereits ab nächster Woche ausgesprochen werden. Laut Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der GPA Oberösterreich, seien die Verhandlungen konstruktiv verlaufen

Betroffene erhalten zusätzliche Zahlung

Der Sozialplan berücksichtigt Alter, Betriebszugehörigkeit und familiäre Situation der Betroffenen und soll eine spürbare soziale Abfederung bieten, so Gerstmayer. Besonders wichtig sei, dass die vereinbarten Leistungen zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen gezahlt werden. Die Betroffenen erhalten also eine echte finanzielle Unterstützung über das hinaus, was ohnehin gesetzlich vorgesehen ist. Gerstmayer hofft, dass die Personalmaßnahmen nun abgeschlossen sind und KTM sich auf die Reorganisation konzentrieren kann, um langfristig zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Gleichzeitig betont er, dass niemand vorhersagen könne, wie sich der Personalbedarf in fünf bis zehn Jahren entwickeln wird.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: