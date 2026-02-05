KTM streicht 500 Stellen: Sozialplan für Betroffene fixiert

Der Motorradhersteller KTM reduziert sein Personal, vor allem in Mattighofen. Für die Betroffenen ist nun ein Sozialplan beschlossen, die ersten Kündigungen starten nächste Woche.

KTM wird rund 500 Arbeitsplätze abbauen, ein Großteil davon am Stammstandort in Mattighofen. Die Gewerkschaft GPA bestätigte am Donnerstagnachmittag dem ORF, dass für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Sozialplan vereinbart wurde. Die ersten Kündigungen sollen bereits ab nächster Woche ausgesprochen werden. Laut Wolfgang Gerstmayer, Geschäftsführer der GPA Oberösterreich, seien die Verhandlungen konstruktiv verlaufen

Betroffene erhalten zusätzliche Zahlung

Der Sozialplan berücksichtigt Alter, Betriebszugehörigkeit und familiäre Situation der Betroffenen und soll eine spürbare soziale Abfederung bieten, so Gerstmayer. Besonders wichtig sei, dass die vereinbarten Leistungen zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen gezahlt werden. Die Betroffenen erhalten also eine echte finanzielle Unterstützung über das hinaus, was ohnehin gesetzlich vorgesehen ist. Gerstmayer hofft, dass die Personalmaßnahmen nun abgeschlossen sind und KTM sich auf die Reorganisation konzentrieren kann, um langfristig zukunftsfähig aufgestellt zu sein. Gleichzeitig betont er, dass niemand vorhersagen könne, wie sich der Personalbedarf in fünf bis zehn Jahren entwickeln wird.