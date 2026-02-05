Wettermix bringt Österreich am Freitag Regen, Schnee, Sonne und Nebel

Bei Temperaturen von bis zu zehn Grad wird es am Freitag, 6. Februar 2026, so ziemlich jedes mögliche Wetter in Österreich geben. Wir wissen, wo euch was erwartet.

Nachdem der Mittwoch und Donnerstag vor allem im Süden und Südwesten Österreichs – also in Oberkärnten und Osttirol – einiges an Neuschnee brachte, wird das Wetter am Freitag wieder etwas unspektakulärer. Vor allem in den Niederungen des Nordens, Ostens und Südostens wird es häufig zähe Nebel- und Hochnebelfelder geben. Stellenweise kann es daraus auch etwas nieseln.

Schneefallgrenze meist zwischen 1.100 und 1.400 Metern

Etwas Niederschlag ist im Tagesverlauf im Westen Österreichs zu erwarten. Dieser wird vor allem in den Tälern zumeist aber wohl ausschließlich als Regen fallen. „Die Schneefallgrenze liegt meist zwischen 1.100 bis 1.400 Metern“, wissen die Meteorologen der „GeoSphere Austria„. In den Regionen dazwischen und insbesondere in höheren Lagen scheint dagegen die Sonne – teilweise auch ungestört. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen zwei und zehn Grad, die höchsten Temperaturen werden dabei in mittleren Höhenlagen erreicht.