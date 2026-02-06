Semesterferien starten: Fünf Bundesländer sind jetzt dran

Für Tausende Familien heißt es jetzt durchatmen: In fünf Bundesländern beginnen nach der Zeugnisübergabe am Freitag die Semesterferien. Während manche schon die Skitage planen, endet für andere die schulfreie Zeit.

Jetzt geht’s los: Während ein Teil der Kinder die Schulbank gegen Skipiste tauscht, heißt es für andere bald wieder zurück ins Klassenzimmer.

Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg starten die Semesterferien nach dem Unterricht am Freitag, dem 6 Februar 2026. Doch davor gibt es für rund 350.000 Schülerinnen und Schüler noch die Schulnachrichten.

Reisewelle zum Ferienstart

Mit dem Ferienbeginn steigt auch das Verkehrsaufkommen. Vor allem rund um beliebte Skigebiete kann es am Wochenende voller werden. Durch die An- und Abreise der Urlauberinnen und Urlauber sind Staus keine Seltenheit. Wer unterwegs ist, sollte daher mehr Zeit einplanen und möglichst früh starten.

Ferien-Endspurt in Wien und Niederösterreich

Während im Westen und Süden Österreichs gerade erst Ferien beginnen, geht es für andere schon wieder Richtung Schulalltag. Für rund eine halbe Million Schülerinnen und Schüler aus Wien und Niederösterreich neigen sich die Semesterferien dem Ende zu. Bald heißt es wieder: Wecker stellen und Schultasche packen.

Noch eine Woche Geduld

Ein bisschen warten müssen noch Kinder und Jugendliche in Oberösterreich und der Steiermark. Dort starten die Semesterferien am 13. Februar. Damit ist dann auch das letzte Drittel der insgesamt rund 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler in Österreich in der wohlverdienten Pause angekommen.