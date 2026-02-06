A1 bei St. Florian: Pferdetransporter in Vollbrand – Tier stirbt

Nächtlicher Einsatz auf der A1 bei St. Florian: Ein Pferdetransporter geriet Richtung Wien in Vollbrand. Für das Tier an Bord kam jede Hilfe zu spät. Die Westautobahn war während der Arbeiten nur einspurig befahrbar.

Mitten in der Nacht brannte ein Pferdetransporter auf der A1 und endete für ein Tier tödlich.

Ein 34-jähriger deutscher Staatsbürger war am Donnerstag, dem 5. Februar 2026, gegen 23.40 Uhr mit seinem Pferdetransporter auf der A1 Westautobahn Richtung Wien unterwegs. Auf Höhe von Sankt Florian bemerkte der Lenker plötzlich Rauch an seinem Fahrzeug. Er reagierte rasch und stellte den Transporter am Pannenstreifen ab.

Transporter stand in Vollbrand

Wenige Minuten nach dem Anhalten stand der Pferdetransporter bereits in Vollbrand. Das im Laderaum transportierte Tier konnte nicht mehr gerettet werden und verendete noch im Fahrzeug. Die alarmierten Einsatzkräfte rückten umgehend zur Brandstelle aus, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern.

©FF Ebelsberg | In der Nacht auf den 5. Februar geriet ein Pferdetransporter auf der A1 bei St. Florian in Vollbrand. Mehrere Feuerwehren standen im Einsatz, für das Tier an Bord kam jede Hilfe zu spät.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die Feuerwehr nahm sofort unter schwerem Atemschutz die Brandbekämpfung auf. Laut Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Ebelsberg: „Nach dem Eintreffen der Feuerwehr Ebelsberg wurde umgehend unter schwerem Atemschutz mit einem C-Rohr die Brandbekämpfung aufgenommen.“ Neben der FF Ebelsberg standen auch die Feuerwehren Rohrbach, St. Florian, Enns sowie die Berufsfeuerwehr Linz im Einsatz.

Brand rasch unter Kontrolle

Der Brand konnte rasch gelöscht werden, auch die angrenzende Lärmschutzwand wurde durch die Feuerwehr gesichert. „Der Brand konnte rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden“, so die FF Ebelsberg. Seitens der Feuerwehr Ebelsberg waren zehn Mitglieder mit zwei Fahrzeugen im Einsatz, nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Während der Berge- und Aufräumarbeiten kam es auf der Westautobahn zu Verkehrsbehinderungen. Die A1 war in diesem Bereich vorübergehend nur einspurig befahrbar.